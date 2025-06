ANH inefficace: studio San Raffaele riscrive le trasfusioni in cardiochirurgia

L’emodiluizione normovolemica acuta (ANH), una tecnica impiegata in chirurgia cardiaca con circolazione extracorporea (CEC) che prevede la diluizione del sangue del paziente con soluzioni cristalloidi per minimizzare le perdite emorragiche, si è rivelata inefficace nel ridurre il ricorso a trasfusioni e non comporta un impatto significativo sui rischi di complicanze emorragiche o ischemiche post-operatorie. Questi risultati, derivanti da un ampio studio clinico condotto e coordinato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele e pubblicato sul prestigioso New England Journal of Medicine, mettono in discussione pratiche consolidate e stimolano una profonda revisione delle strategie trasfusive in questo delicato contesto chirurgico.La ricerca, frutto di un impegno scientifico di elevata qualità, non solo conferma la capacità dell’istituto San Raffaele di generare evidenze cliniche di rilevanza internazionale, ma sottolinea l’importanza di basare le decisioni terapeutiche su dati robusti e rigorosi. Come evidenziato dal Professor Alberto Zangrillo, Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale, Cardio-Toraco-Vascolare e dell’Area Unica di Terapia Intensiva Cardiologica e Cardiochirurgica, e Ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele, i risultati ottenuti impongono un esame critico delle attuali linee guida e una focalizzazione su approcci dimostratamente efficaci per migliorare l’outcome dei pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca.L’importanza dello studio risiede nella sua ampiezza e nella sua metodologia. Si tratta del più vasto trial mai condotto sull’ANH, coinvolgendo un campione significativo di 2.010 pazienti provenienti da 32 centri distribuiti in 11 Paesi. La presentazione dei risultati, avvenuta in occasione di una prestigiosa conferenza scientifica a Belfast, ha permesso di confrontare i dati con le migliori ricerche perioperatorie e di terapia intensiva a livello globale. Contrariamente alle conclusioni raggiunte da studi precedenti, spesso caratterizzati da una numerosità limitata di partecipanti, questo trial su larga scala ha smentito l’ipotesi di un beneficio clinico derivante dall’ANH nella riduzione delle trasfusioni ematiche durante gli interventi di cardiochirurgia.La scoperta solleva interrogativi cruciali riguardo ai meccanismi fisiologici che regolano la risposta emodinamica durante la CEC e mette in luce la necessità di approfondire la comprensione degli effetti dell’ANH sull’ossigenazione tissutale, la coagulazione e la funzione immunitaria. In futuro, la ricerca dovrà concentrarsi sull’identificazione di strategie trasfusive personalizzate, basate su biomarcatori predittivi e su una valutazione accurata del rischio-beneficio per ciascun paziente, tenendo conto delle peculiarità individuali e delle comorbilità preesistenti. L’obiettivo finale è quello di ottimizzare la gestione ematica in chirurgia cardiaca, minimizzando i rischi e massimizzando la qualità di vita dei pazienti.