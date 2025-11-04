Anna Laura Valsecchi: L’ombra di un fallimento nel reinserimento.

Il tragico episodio che ha visto Anna Laura Valsecchi vittima di un violento aggressione a Milano, ha riacceso i riflettori su un percorso giudiziario complesso e solleva interrogativi cruciali riguardanti la gestione della pericolosità sociale e i sistemi di reinserimento.

Vincenzo Lanni, l’aggressore, era già noto alle autorità per precedenti atti di violenza, culminati in un episodio di aggressione a due pensionati in provincia di Bergamo nel 2015.

La vicenda, risoltasi con una condanna a 8 anni di reclusione, aggravata dalla presenza di un vizio parziale di mente, era stata poi accompagnata da una misura di sicurezza di tre anni, prevista per individui ritenuti socialmente pericolosi.

Tuttavia, nel dicembre 2024, il Tribunale di Sorveglianza ha pronunciato un giudizio inatteso, dichiarando Lanni non più socialmente pericoloso e non rinnovando la misura di sicurezza che lo tratteneva in una Residenza per l’Esecuzione della Pena di Sicurezza (REMS).

Questa decisione ha permesso al 59enne di accedere alla libertà, aprendo una fase che, a quanto pare, non ha portato ai risultati sperati.

L’accoglienza di Lanni all’interno della comunità 4exodus, un’associazione che offre supporto a persone a rischio di emarginazione, si inserisce in un contesto di reinserimento sociale avviato nel maggio 2020, inizialmente attraverso l’affidamento in prova ai Servizi Sociali e poi, con la scadenza della pena, attraverso una misura di sicurezza rivalutata annualmente.

Significativamente, anche dopo la cessazione della pericolosità sociale e il conseguente rilascio, Lanni ha scelto volontariamente di proseguire il suo percorso di accompagnamento all’autonomia all’interno della comunità, in un contesto di supporto “privato” e concordato.

La recente interruzione dell’accoglienza, motivata da un “atteggiamento non idoneo alle regole” della comunità, evidenzia le difficoltà intrinseche nella gestione di individui con problematiche complesse.

La decisione dell’équipe, supportata da anni di osservazione e dalla considerazione delle opportunità offerte, sottolinea l’importanza di una valutazione continua e flessibile dei percorsi di reinserimento.

L’invito a rivolgersi a servizi specialistici e l’offerta di accompagnamento testimoniano un approccio che non abbandona l’individuo, ma lo indirizza verso risorse professionali adeguate.

L’inchiesta aperta dalla Procura di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Maria Cristina Ria, mira ora a ricostruire con precisione l’intero iter giudiziario di Lanni, con particolare attenzione alle motivazioni che hanno portato alla cessazione della misura di sicurezza.

Questo processo investigativo non solo contribuirà a chiarire le responsabilità, ma potrebbe anche stimolare una riflessione più ampia sulla gestione della pericolosità sociale, i criteri per la valutazione del rischio e l’efficacia dei programmi di reinserimento, elementi cruciali per garantire la sicurezza della collettività e offrire a individui come Vincenzo Lanni una reale opportunità di cambiamento e di una vita socialmente integrata.

L’episodio solleva interrogativi etici e giuridici complessi che meritano un’analisi approfondita a livello istituzionale e sociale.