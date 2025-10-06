Anniversario 7 Ottobre: Crescente Apprensione nella Comunità Ebraica Milanese

L’ombra del 7 ottobre incombe, un anniversario che riapre le ferite ancora fresche degli attacchi di Hamas e genera un profondo senso di apprensione nella comunità ebraica milanese.

Il presidente Walker Meghnagi, con voce carica di preoccupazione, descrive un clima di crescente tensione, interrotto solo dalle festività religiose che, paradossalmente, offrono un temporaneo sollievo dalla minaccia percepita.

La quotidianità è segnata da un’escalation di manifestazioni, spesso preludio a eventi imprevedibili.

L’intervento del Viminale, vietando una manifestazione a Bologna, viene interpretato come un segnale positivo, indicando una consapevolezza crescente del potenziale pericolo insito in queste aggregazioni.

Non si tratta più di semplici espressioni di dissenso, ma di qualcosa di più complesso, potenzialmente violento e destabilizzante.

Meghnagi, pur riconoscendo l’efficienza e la professionalità delle forze dell’ordine, considerate tra le migliori d’Europa, esprime un appello accorato ai partiti di sinistra, accusati di manifestazioni di antisemitismo.

Il rischio non è solo quello di una nuova ondata di odio, ma di una vera e propria “caccia all’ebreo”, una dinamica che trascende la protesta politica e assume connotati profondamente inquietanti.

La preoccupazione si estende anche all’azione di alcune sigle sindacali, come la CGIL, accusata di alimentare un clima di intolleranza.

L’invito è a un maggiore senso di responsabilità, a evitare generalizzazioni infondate e a contrastare la diffusione di notizie false e manipolate, che contribuiscono ad esacerbare le tensioni sociali e a minare la coesione della comunità.

La speranza è che prevalga il buon senso e che si riesca a distinguere con chiarezza la legittima espressione del dissenso da comportamenti che incitano all’odio e alla violenza, preservando i principi fondamentali di convivenza civile e rispetto reciproco.