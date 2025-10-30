Archiviazione Inchiesta Apache La Russa: Vittima si Rivolge a Bruxelles

La decisione di archiviare l’inchiesta che vedeva coinvolti Leonardo Apache La Russa e il disc jockey, accusati di violenza sessuale, rappresenta per la giovane vittima una profonda ferita, un’offesa non solo alla sua persona ma all’intero tessuto di giustizia e verità.

La ragazza, attraverso il suo legale Stefano Benvenuto, ha espresso con forza la sua indignazione, sottolineando come tale provvedimento si ponga in netta contrapposizione con la sua stessa percezione dei fatti, con le testimonianze raccolte e con le evidenze documentali in possesso della difesa.

L’archiviazione, presentata come un atto conclusivo, si scontra con la narrazione della giovane donna, una narrazione che descrive un’esperienza traumatica e un percorso di sofferenza che l’ha portata a denunciare pubblicamente l’accaduto.

La decisione, pertanto, appare come una svalutazione della sua versione dei fatti, una negazione della sua dignità e un’ulteriore fonte di dolore.

La giovane ha delegato il suo avvocato a proseguire la battaglia legale, conferendogli un nuovo mandato specificamente indirizzato alla corte di Bruxelles.

Questa scelta strategica suggerisce l’intenzione di cercare una sede giudiziaria alternativa, dove la sua richiesta di giustizia possa trovare un ascolto più attento e imparziale.

L’invocazione a una corte straniera non è un gesto di superficialità, ma un atto di determinazione volto a superare presunte inefficienze o pregiudizi che potrebbero aver influenzato il procedimento in Italia.

L’atto di delegare un nuovo mandato all’avvocato, inoltre, può essere interpretato come una chiara manifestazione di volontà di non arrendersi, di non accettare passivamente una decisione percepita come ingiusta.

La giovane vittima, attraverso il suo legale, intende esplorare ogni possibile via per ottenere verità e giustizia, e per assicurare che i presunti responsabili rendano conto delle loro azioni.

Si tratta di un impegno a lungo termine, che va al di là della mera risoluzione del caso specifico, mirando a rafforzare la tutela dei diritti delle donne e a contrastare la cultura dell’impunità.

L’eco della sua voce, amplificata dalla decisione di rivolgersi a una corte europea, risuona come un monito per il sistema giudiziario e un invito a ripensare i meccanismi di protezione delle vittime di violenza sessuale.