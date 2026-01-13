Arcore, grave incidente sul lavoro: due feriti, uno critico

Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Arcore (Monza) nel primo pomeriggio di oggi.

Due lavoratori, rispettivamente di 25 e 49 anni, hanno subito lesioni significative in seguito a una caduta da un’altezza di circa cinque metri all’interno di un’azienda situata in via Belvedere.

L’evento, verificatosi attorno alle 13:25, ha immediatamente generato un intervento di emergenza con la mobilitazione di elicotteri di soccorso.

La gravità della situazione è stata subito evidente, soprattutto per il lavoratore di 49 anni, il cui quadro clinico ha richiesto un trasferimento urgente tramite elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

Le sue condizioni sono descritte come critiche, con accertati traumi multipli che necessitano di cure specialistiche.

Anche il lavoratore più giovane, di 25 anni, ha riportato ferite di entità rilevante, rendendo indispensabile il trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza tramite elisoccorso.

Le prime ricostruzioni indicano che l’incidente si è verificato durante attività di montaggio di una struttura tenda, un’operazione che, per sua natura, comporta rischi legati all’altezza e alla necessità di coordinazione precisa.

La dinamica esatta dell’evento, tuttavia, è attualmente oggetto di approfonditi accertamenti da parte delle autorità competenti, che stanno vagliando la scena e raccogliendo testimonianze per comprendere le cause scatenanti e le eventuali responsabilità.

Questo tragico episodio ripropone con urgenza il tema della sicurezza sul lavoro, un imperativo etico e legale che richiede un’attenzione costante e rigorosa.

La verifica delle procedure, la formazione specifica del personale, la corretta applicazione delle norme di prevenzione e l’adozione di dispositivi di protezione individuale sono elementi cruciali per ridurre al minimo il rischio di infortuni in ambienti lavorativi, soprattutto in contesti che prevedono interventi in quota.

L’incidente solleva interrogativi sull’efficacia dei protocolli di sicurezza adottati dall’azienda e sulla necessità di una cultura della prevenzione più radicata, in cui la sicurezza non sia solo una questione di conformità normativa, ma un valore condiviso e prioritario.

La comunità locale, profondamente scossa, esprime vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e si augura che le indagini possano fare luce sulla dinamica dell’incidente e portare a miglioramenti concreti per la sicurezza di tutti i lavoratori.