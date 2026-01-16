Arma 1814 Ski Challenge: Sport, Memoria e Preparazione al 2026

Dal 23 gennaio al 1° febbraio, Selva di Val Gardena si trasforma in un palcoscenico di abilità, spirito di squadra e commemorazione con l’edizione 2024 dell’”Arma 1814 Ski Challenge”.

Questa non è una semplice competizione sportiva, ma un’esercitazione alpina di elevata complessità, evoluta in un evento multidisciplinare che celebra i valori fondamentali dell’Arma dei Carabinieri e l’eccellenza operativa delle Forze Armate italiane.

Oltre ai duecento carabinieri impegnati in una varietà di discipline – sci di fondo, sci alpinismo, slalom gigante – la sfida vedrà la partecipazione di atleti provenienti dall’Esercito, dalla Marina, dall’Aeronautica e da rappresentanze delle Forze di Polizia di Francia, Svizzera, Slovenia, Germania, Austria e Qatar, testimoniando un’apertura e una collaborazione internazionale che rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama della sicurezza alpina.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa, dall’Arma dei Carabinieri e gestita da Difesa Servizi – la società in house del Dicastero focalizzata sulla valorizzazione del patrimonio militare – si inserisce in un contesto strategico più ampio.

L’obiettivo va ben oltre la semplice competizione sportiva: si tratta di esaltare la capacità di operare in ambienti montani, di dimostrare un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale, la sicurezza dei territori e la tutela del patrimonio naturale, elementi cruciali in ottica delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, per le quali i Carabinieri, insieme alle altre Forze Armate, si stanno preparando a fornire un contributo essenziale in termini di sicurezza e supporto logistico.

Un’attenzione particolare è riservata all’inclusione, con la partecipazione degli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa ‘Gspd’, a sottolineare il valore dell’integrazione e dell’eccellenza sportiva a prescindere dalle abilità fisiche.

Il programma dell’evento non si limita agli aspetti competitivi, ma include momenti di profonda riflessione e commemorazione.

- PUBBLICITA -

Un toccante omaggio ai Caduti della Grande Guerra sarà celebrato attraverso un suggestivo allestimento luminoso che valorizzerà il Sacrario Militare di Pocol, un luogo simbolo della memoria e del sacrificio.

Il successo dell’”Arma 1814 Ski Challenge” è il risultato di un’ampia collaborazione territoriale.

I Comuni di San Candido, Ortisei, Santa Cristina e Cortina, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, si configurano come partner istituzionali fondamentali.

Il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso la promozione della Carta Giovani Nazionale, evidenzia l’impegno a coinvolgere le nuove generazioni e a promuovere i valori dello sport come strumento di crescita personale e di coesione sociale.

L’evento non è quindi solo una competizione, ma un vero e proprio crogiolo di valori, competenza e impegno per il futuro.