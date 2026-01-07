Arresto a Desenzano: Svolta nell’indagine sull’omicidio Ambrosio

Nei pressi della stazione ferroviaria di Desenzano del Garda, un’attività di routine della Polizia di Stato si è trasformata in un capitolo cruciale di una complessa indagine che ha portato all’arresto di Marin Jelenik, cittadino croato di 36 anni, sospettato di essere l’autore dell’efferato omicidio di Alessandro Ambrosio, giovane capotreno di 34 anni.

L’evento, che ha scosso la comunità ferroviaria e l’intera regione, risale al 5 gennaio scorso, quando Alessandro Ambrosio fu barbaramente aggredito e accoltellato all’addome all’interno del parcheggio riservato al personale della stazione di Bologna.

L’arresto di Jelenik, maturato a Desenzano, è il risultato di un’azione coordinata che ha visto convergere le risorse investigative delle Squadre Mobili di Brescia, Bologna e Milano, rese operative dall’attivazione di un allarme nazionale.

Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato come l’attenzione e la professionalità degli agenti abbiano giocato un ruolo determinante nel riconoscere l’uomo, il cui comportamento aveva destato sospetti durante un controllo di routine.

L’allarme nazionale, un meccanismo di collaborazione tra forze di polizia su scala nazionale, aveva diffuso le informazioni relative alla ricerca del sospettato, agevolando l’individuazione e il fermo.

L’operazione, improntata alla massima cautela, ha visto immediatamente l’attivazione di un complesso apparato investigativo volto a garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti e a preservare l’integrità delle prove.

L’arresto ha segnato un punto di svolta nelle indagini, che, pur giungendo a questo importante passo, rimangono attive e incessanti.

Le attività investigative si concentrano ora sulla ricostruzione completa del movente dell’omicidio, sull’analisi delle relazioni personali del sospettato e sulla verifica di eventuali complicità.

Marin Jelenik, assistito dall’avvocato bresciano Luisella Savoldi, è attualmente trattenuto in attesa dell’udienza di convalida del fermo, durante la quale verrà verificata la regolarità della procedura di arresto e saranno acquisite ulteriori informazioni utili per la ricostruzione della vicenda.

L’evento solleva interrogativi profondi sulla sicurezza del personale ferroviario e sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure di prevenzione del crimine in aree sensibili come le stazioni ferroviarie.

Il caso Ambrosio, tragicamente, si aggiunge a una serie di episodi che denunciano una crescente escalation di violenza e un pericoloso deterioramento dei valori sociali.