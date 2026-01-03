Arresto a Milano: droga, armi e banconote false sequestrate

Durante un’operazione di contrasto alla criminalità organizzata, le unità operative della polizia di zona Greco Turro hanno effettuato un controllo mirato su un individuo di 29 anni, precedentemente segnalato per sospetti legati al traffico illegale di armi.

L’intervento, avvenuto in un hotel situato lungo viale Sarca, a Milano, si è sviluppato con il supporto di una pattuglia specializzata dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, elemento cruciale per garantire la sicurezza durante l’operazione.

L’uomo, inizialmente identificato con difficoltà, ha spontaneamente rivelato agli agenti la presenza di stupefacenti e armi all’interno della cassaforte ricavata nella sua stanza d’albergo.

Il contenuto sequestrato includeva 50 grammi di cocaina, pronta per la distribuzione in dosi, una significativa somma di denaro contante, pari a 2400 euro, presumibilmente provento di attività illecite, e una pistola semiautomatica di piccolo calibro (7,65) caratterizzata dall’abrasione della matricola, dettaglio che ne rende particolarmente complessa la tracciabilità e suggerisce un tentativo di occultamento della provenienza.

L’indagine, nata da informazioni preliminari, si è successivamente ampliata con una perquisizione in un appartamento situato in via Pascarella, luogo che l’uomo stesso ha dichiarato di non occupare da diversi mesi.

Tale decisione, apparentemente secondaria, si è rivelata determinante: all’interno di un cassetto, gli agenti hanno rinvenuto due cartucce del medesimo calibro dell’arma sequestrata in hotel, rafforzando il sospetto di un’organizzazione più strutturata, oltre a tre banconote di sospetta falsità, elemento che apre ulteriori piste investigative relative a reati di contraffazione e ricettazione.

L’arrestato, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, è stato accusato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e, in aggiunta, per il possesso di banconote false.

La decisione di incarcerarlo nel carcere di San Vittore riflette la gravità dei reati contestati e la necessità di isolare l’individuo dal contesto sociale per evitare ulteriori attività criminali.

Le indagini sono in corso per accertare le connessioni dell’uomo con altre figure coinvolte nel traffico di droga e armi, e per identificare l’origine delle banconote false.

L’operazione evidenzia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.