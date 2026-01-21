Arresto a Pioltello: padre e figlio spacciatori in carcere

Nel tessuto urbano di Pioltello, in provincia di Milano, un’operazione dei Carabinieri della Compagnia ha portato all’arresto di due individui, legati da un rapporto familiare: un uomo di 47 anni e suo figlio di 24, entrambi accusati di detenzione di stupefacenti al fine di traffico illecito.

L’arresto, che ripropone un quadro preoccupante della criminalità organizzata in aree densamente popolate, si configura come un’aggravante rispetto a precedenti accuse, dato che i due soggetti erano già sottoposti agli arresti domiciliari per medesimo reato, un dettaglio che sottolinea la loro persistenza e determinazione nel proseguire attività criminose.

La scoperta avvenne durante una perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno sorpreso i due uomini in compagnia di tre donne la cui presenza risultava non autorizzata.

Questo elemento aggiunge un’ulteriore dimensione all’indagine, suggerendo una rete più ampia di persone coinvolte e potenzialmente implicate nel sistema di spaccio.

L’ingente quantità e varietà di sostanze stupefacenti rinvenute testimoniano l’organizzazione e la portata dell’attività illecita.

Oltre a cocaina, una delle droghe più diffuse e pericolose, sono state scoperte quantità di MDMA, spesso utilizzato in ambienti notturni e associato a rischi per la salute, ketamina, una sostanza anestetica con effetti dissociativi sempre più utilizzata in contesti illeciti, e marijuana, la più diffusa tra le droghe leggere, ma comunque causa di dipendenza e problemi sociali.

La presenza di 540 euro, denaro presumibilmente derivante dalla vendita di stupefacenti, e del materiale per confezionamento e frazionamento delle sostanze, conferma l’organizzazione precisa e la predisposizione a una vendita su larga scala.

Il Gip, dopo un’attenta valutazione degli elementi raccolti, ha convalidato la custodia cautelare in carcere per entrambi gli arrestati, riconoscendo la gravità dei reati contestati, il pericolo di fuga e la possibile interruzione dei collegamenti con complici esterni.

L’evento solleva interrogativi importanti sulla necessità di rafforzare i controlli e di intensificare le indagini per smantellare le organizzazioni criminali che operano nel territorio, contrastando il traffico di stupefacenti e proteggendo la salute pubblica.

La vicenda, pur circoscritta a un episodio specifico, si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per il fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti e per le sue conseguenze devastanti sulla società.