Artista accusato di oltraggio: il caso Castoldi a processo.

Nel corso di un’udienza giudiziaria a Monza, la Procura ha formulato una richiesta di condanna a nove mesi di reclusione nei confronti di Marco Castoldi, noto artisticamente come Morgan, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale.

L’episodio risale a giugno 2019, durante un intervento di sfratto dalla sua abitazione monzese, un evento che ha segnato profondamente la vita dell’artista.

Le accuse mosse nei confronti di Castoldi si basano sulle presunte espressioni denigratorie rivolte agli agenti di polizia presenti durante lo sfratto.

Secondo la ricostruzione processuale, l’artista avrebbe utilizzato termini pesanti e irrispettosi, equiparando gli operatori del diritto a figure simboliche di oppressione e ignoranza, come “mostri”, “ignoranti” e “ridicoli”, evocando immagini di “boia” e “becchini”.

Un linguaggio, quello utilizzato, che trascende la semplice contestazione e si configura come un attacco alla dignità delle forze dell’ordine.

La difesa, guidata dall’avvocato Roberto Iannaccone, ha tentato di contestualizzare il comportamento di Castoldi all’interno di un quadro emotivo complesso.

L’artista ha descritto una condizione di profonda angoscia e sofferenza psicologica, esacerbata dalla perdita non solo della sua abitazione, ma anche del suo studio di registrazione, un luogo di lavoro e creazione di particolare significato personale.

Ha inoltre sostenuto di non aver riconosciuto gli agenti come tali, poiché non indossavano la divisa, e di aver indirizzato le sue espressioni, intese come sarcastiche e di natura prevalentemente teatrale, verso l’acquirente dell’immobile e l’ufficiale giudiziario coinvolto nella procedura.

Questa argomentazione suggerisce che l’espressione verbale di Castoldi, seppur offensiva, potrebbe essere stata un’esternazione di frustrazione e dolore rivolta a soggetti diversi dagli agenti di polizia.

L’episodio solleva interrogativi significativi riguardo alla linea di demarcazione tra la legittima espressione del dissenso e l’oltraggio a pubblico ufficiale, soprattutto in contesti emotivamente carichi come quello di uno sfratto.

La richiesta di condanna della Procura mette in luce la gravità che l’ordinamento giuridico attribuisce all’offesa alle istituzioni e ai loro rappresentanti, mentre la difesa tenta di mitigare la responsabilità dell’artista, sottolineando il suo stato emotivo e la potenziale confusione nell’identificazione degli addetti alla pubblica sicurezza.

La sentenza, attesa per il 17 novembre, si preannuncia cruciale per stabilire il confine tra la libertà di espressione, anche se veemente e colorita, e il rispetto dovuto alle forze dell’ordine, delineando un precedente importante per future situazioni analoghe che coinvolgano personaggi pubblici e cittadini comuni.

Il caso Castoldi, quindi, rappresenta un microcosmo di tensioni sociali e giuridiche, dove l’arte, il diritto e la sfera privata si intersecano in un giudizio pubblico.