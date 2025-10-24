Attico Vianello a Milano: trattativa esclusiva per Pier Silvio Berlusconi

Un’operazione immobiliare carica di storia e legami affettivi sta per concludersi nel cuore di Milano.

Si parla di un attico di prestigio, un tempo dimora dei celeberrimi Sandra e Raimondo Vianello, icona indiscussa della televisione italiana, che potrebbe transitare sotto il controllo di Pier Silvio Berlusconi.

La trattativa, in corso con gli eredi filippini, famiglia di domestici che ha ricevuto in eredità una parte significativa del patrimonio dei Vianello, si prospetta complessa ma in dirittura d’arrivo.

L’immobile, esteso per circa 300 metri quadrati, valutato in una cifra prossima al milione e mezzo di euro, rappresenta un pezzo di storia milanese e televisiva.

La sua rilevanza va ben oltre il mero valore economico, evocando i ricordi di un’epoca d’oro dello spettacolo italiano e del legame profondo che i Vianello intrattennero con la famiglia Berlusconi.

L’interesse di Pier Silvio Berlusconi si colloca in un contesto di complesse dinamiche familiari e strategiche.

La scelta potrebbe essere dettata da ragioni di natura sentimentale: l’affetto che Silvio Berlusconi nutriva per i coniugi Vianello, reciprocamente condiviso, si tramanderebbe così ai suoi eredi.

Tuttavia, non si può escludere una valutazione pragmatica, considerando la posizione strategica dell’attico, adiacente ad un immobile già di proprietà dell’amministratore delegato di Mfe-Mediaset.

Un collegamento che potrebbe offrire sinergie logistiche e di rappresentanza.

Gli eredi filippini, che hanno già dimostrato di voler monetizzare il patrimonio ereditato, cedendo in passato una proprietà di lusso in Svizzera, potrebbero ancora detenere altri immobili di pregio a Milano.

La loro decisione di vendere l’attico, dopo anni di gestione, segna un capitolo conclusivo in una vicenda immobiliare intrisa di storia familiare e di legami transnazionali.

La vicenda, inizialmente trapelata online dal ‘Corriere della Sera’, rimane al momento avvolta nel riserbo, con le parti coinvolte che non hanno rilasciato conferme o smentite ufficiali.

L’operazione, qualora si concretizzasse, costituirebbe un ulteriore tassello nel mosaico delle proprietà immobiliari che collegano la famiglia Berlusconi alla memoria dei Vianello, consolidando un legame che va ben oltre il mero valore economico.