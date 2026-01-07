Aurora Livoli: Omessa condanna, un errore colossale e una sicurezza compromessa

La tragica vicenda di Aurora Livoli, la giovane milanese trovata senza vita a Milano, ha sollevato interrogativi profondi e preoccupanti riguardo all’efficienza e all’accuratezza del sistema di controllo del casellario giudiziale.

L’indagine che ha portato all’arresto di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano accusato dell’omicidio, ha messo a galla una grave omissione: la mancata registrazione di una precedente condanna definitiva a cinque anni di reclusione per violenza sessuale aggravata, risalente al 2019.

Questa lacuna, apparentemente burocratica, ha determinato un falso stato di incensuratezza per Valdez, compromettendo potenzialmente la sicurezza della collettività.

L’omissione si rivela ancor più rilevante se si considera che, solo pochi mesi prima del decesso di Aurora, la Procura di Monza aveva avanzato una richiesta di rinvio a giudizio per un altro caso di violenza sessuale aggravata contestato a Valdez.

L’assenza della condanna precedente nel casellario ha impedito l’applicazione di una misura cautelare, lasciando l’uomo libero di agire.

A denunciare pubblicamente il “buco” nel casellario giudiziale è stata la Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Milano, Nora Lisa Passoni, nel suo provvedimento di conferma dell’arresto e della custodia cautelare di Valdez.

La giudice ha espresso il suo sospetto che la mancata registrazione delle condanne sia derivata da un ritardo o da una inesattezza nell’aggiornamento del casellario stesso.

Un errore che ha avuto conseguenze devastanti.

Questa vicenda non è un caso isolato e punta il dito contro un sistema complesso che, pur mirato a garantire la trasparenza e la sicurezza, può presentare vulnerabilità e margini di errore.

L’accuratezza del casellario giudiziale è un pilastro fondamentale per l’applicazione della legge, per la valutazione del rischio di recidiva e per la protezione dei cittadini.

La mancata registrazione di una condanna, per quanto possa sembrare una formalità amministrativa, può avere implicazioni drammatiche e compromettere la capacità dello Stato di prevenire e contrastare la criminalità.

La vicenda Livoli, dunque, impone una profonda riflessione sul processo di aggiornamento del casellario giudiziale, sulla necessità di standardizzare le procedure, sull’importanza della formazione del personale addetto e sulla responsabilità di tutti gli attori coinvolti.

È imperativo che le istituzioni competenti intraprendano azioni concrete per eliminare le falle esistenti e garantire che il casellario giudiziale sia uno strumento affidabile ed efficace a servizio della giustizia e della sicurezza pubblica.

Il ricordo di Aurora Livoli esige giustizia, non solo attraverso il processo penale, ma anche attraverso un sistema giudiziario più trasparente e sicuro.