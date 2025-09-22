Autobus senza gravi feriti: incidente con studenti a Cergnago

Un incidente grave, fortunatamente senza conseguenze tragiche, ha coinvolto questa mattina un autobus della linea Pieve del Cairo-Mortara, diretto a trasportare un gruppo di studenti, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, verso le loro scuole superiori.

L’episodio, verificatosi alle prime ore del mattino nel comune di Cergnago, in provincia di Pavia, ha visto il veicolo sbandare e finire fuori strada, inclinandosi significativamente sul lato destro.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, sembra indicare una combinazione di fattori che hanno contribuito alla perdita di controllo da parte del conducente, un dipendente della società di trasporto Autoguidovie.

Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da una pioggia persistente che ha reso la superficie stradale particolarmente scivolosa, appaiono essere state una delle cause primarie.

Tuttavia, non si esclude che la velocità eccessiva, l’eventuale presenza di olio o altri liquidi sulla carreggiata, o una combinazione di questi elementi, possano aver giocato un ruolo determinante nell’innescare lo sbandamento.

L’analisi della scatola nera del veicolo, se disponibile, potrebbe fornire elementi cruciali per una ricostruzione più accurata degli eventi.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture stradali e sull’adeguatezza delle misure preventive adottate per garantire la protezione dei passeggeri sui mezzi pubblici.

La Lomellina, area geografica interessata, presenta caratteristiche orografiche e climatiche particolari, che rendono le strade spesso soggette a condizioni di scarsa visibilità e ad accumuli di acqua.

In questo contesto, l’importanza di una manutenzione costante del manto stradale e di una pianificazione attenta dei percorsi, tenendo conto delle peculiarità del territorio, emerge con particolare urgenza.

Immediato e coordinato è stato l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono prontamente giunti le ambulanze del 118, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vigevano e una pattuglia dei carabinieri, che hanno provveduto a gestire il traffico e a coordinare le operazioni di messa in sicurezza.

La tempestività e l’efficienza dei soccorritori hanno permesso l’evacuazione dei passeggeri in modo ordinato, evitando feriti gravi se non qualche trauma psicologico derivante dallo spavento.

La temporanea interruzione della circolazione ha garantito lo spazio necessario per le operazioni di recupero del pullman e per i rilievi tecnici.

L’episodio, pur nella sua conclusione fortunata, rappresenta un monito alla prudenza e alla necessità di una riflessione più ampia sulle condizioni di sicurezza del trasporto scolastico e, più in generale, sulla mobilità in aree a rischio.

L’attenzione alle infrastrutture, alla formazione dei conducenti e all’educazione alla sicurezza stradale dei giovani si rivela, in questo contesto, più che mai essenziale per prevenire il ripetersi di simili situazioni.