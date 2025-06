Autostrada A7: Incendio ad un Tir di Pistacchi, Traffico Bloccato

Nella mattinata odierna, un evento drammatico ha interrotto la fluidità del traffico sull’autostrada A7 Milano-Genova, nel nodo cruciale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola, in direzione Genova. Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto un veicolo commerciale pesante, un autotir, la cui attività è legata al trasporto di pistacchi, un prodotto agricolo di pregio che richiede particolari condizioni di conservazione e movimentazione.Le cause dell’incendio, attualmente al vaglio degli inquirenti, non sono ancora state accertate con certezza, ma si ipotizzano diverse ipotesi, che vanno da un guasto meccanico al sistema di alimentazione del veicolo, a un surriscaldamento dovuto a un difetto strutturale del rimorchio, fino a possibili fattori esterni, come un incendio boschivo propagatosi a ridosso della carreggiata o un’esplosione dovuta a sostanze infiammabili presenti nel carico. L’alta densità energetica dei pistacchi, sebbene non paragonabile a quella di combustibili più volatili, ha comunque contribuito all’intensità delle fiamme e alla rapida propagazione dell’incendio.L’autista, dimostrando sangue freddo e prontezza di riflessi, ha immediatamente disaccoppiato la motrice dal rimorchio, una manovra cruciale che ha permesso la sua salvezza e ha evitato che le fiamme potessero estendersi a ulteriori veicoli in transito. La separazione, seppur rapida, ha generato un immediato rallentamento del traffico e ha reso ancora più complessa l’operazione di soccorso.Tempestivamente allertati, i vigili del fuoco di Pavia, con l’ausilio di rinforzi provenienti da Corbetta e Mede, sono intervenuti sul posto. L’impiego di autocisterne ad alta capacità è stato essenziale per affrontare un incendio di tali dimensioni e contenere il rischio di contrazione per l’ambiente circostante. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse, non solo a causa dell’intensità delle fiamme, ma anche per la necessità di proteggere l’integrità strutturale del rimorchio e prevenire il rilascio di sostanze potenzialmente inquinanti nell’aria e nel suolo.Per agevolare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dei vigili del fuoco e degli automobilisti, è stato disposto il restringimento del traffico, mantenendo aperta solo una delle tre corsie autostradali disponibili. Questo ha comportato lunghe code e notevoli disagi per i numerosi utenti della strada, che hanno dovuto attendere a lungo prima di poter riprendere il viaggio. L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei trasporti su strada e sull’importanza di una manutenzione scrupolosa dei veicoli commerciali, nonché sull’impatto ambientale degli incidenti che coinvolgono carichi di merci. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.