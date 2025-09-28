Balloon Cup: La Germania Vince, l’Aeronautica Militare Festeggia

La seconda edizione della “Aeronautica Militare Balloon Cup” ha coronato tre giorni di intensa emozione e competizione sportiva presso l’aeroporto militare di San Damiano, incorniciando un evento che ha saputo coniugare tradizione, innovazione e la celebrazione del territorio italiano.

Il team di Pascal Kreins, proveniente dalla Germania, si è distinto come vincitore di questa edizione, seguito dai rappresentanti francesi di Nicolas Philippe e dai connazionali tedeschi di Sven Goehler, a testimonianza del livello di eccellenza raggiunto a livello internazionale in questo sport affascinante.

Più che una semplice gara, la Balloon Cup ha rappresentato un’occasione unica per rafforzare il legame tra l’Aeronautica Militare e il pubblico, riproponendo un’immagine di forza e competenza intrinsecamente legata alla storia e ai valori istituzionali.

L’evento, organizzato dalla società in house Difesa e Servizi, ha ambito a riscoprire e valorizzare una tradizione aeronautica spesso dimenticata, quella del volo a gas, che affonda le sue radici nella storia del progresso tecnologico e dell’esplorazione.

Le sfide meteorologiche dei primi due giorni, con condizioni avverse che ne hanno ritardato l’inizio, hanno paradossalmente amplificato la gioia e l’emozione del giorno finale.

Come sottolineato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Antonio Conserva, il “vento della speranza” ha dissipato le nubi, regalando uno spettacolo mozzafiato, arricchito dalla presenza e dalle spettacolari evoluzioni acrobatiche delle Frecce Tricolori, simbolo dell’orgoglio nazionale.

Un tripudio di colori e figure nel cielo piacentino, accolto dall’entusiasmo di migliaia di spettatori.

La cerimonia di premiazione, elegantemente condotta da Veronica Maya, ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa.

La “Balloon Cup” si configura come un progetto di ampio respiro, sostenuto dalla Fondazione Piacenza e Vigevano, patrocinato dal Coni e dalla Regione Emilia-Romagna, e con il prezioso contributo di sponsor come Ita Airways.

L’evento incarna perfettamente l’obiettivo del progetto “Valore Paese Italia”, un’iniziativa volta a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico del territorio nazionale, incentivando il turismo e l’economia locale.

La competizione, infatti, non è solo un evento sportivo, ma un veicolo di promozione del Made in Italy e dell’eccellenza italiana nel mondo.

Un connubio tra tradizione aeronautica, competizione sportiva e celebrazione del territorio, che lascia presagire un futuro ricco di nuove edizioni e di emozioni per appassionati e spettatori.