Bambini di Gaza: domani l’arrivo in Italia per cure mediche

Domani, l’aeroporto di Linate sarà teatro di un delicato atto di umanità: l’arrivo di dieci bambini provenienti da Gaza, destinati a ricevere cure mediche specialistiche in Italia. Questa operazione, frutto di un impegno congiunto tra istituzioni e organizzazioni umanitarie, rappresenta un faro di speranza in un contesto di profonda sofferenza. Tre dei piccoli saranno accolti in Lombardia, altri in Piemonte, mentre un numero significativo rimarrà nella regione, con Adam, il figlio superstite della dottoressa Alaa al-Najaar, che sarà curato presso l’Ospedale Niguarda di Milano. La perdita della sua famiglia, in un tragico bombardamento, ha lasciato Adam con ferite fisiche e psicologiche che richiedono un percorso di guarigione complesso e compassionevole.L’assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando le specifiche condizioni di salute dei bambini. Adam, oltre a fratture multiple agli arti, presenta lesioni nervose che richiedono un intervento specialistico. Sarà accompagnato dalla madre, dalla sorella del defunto marito e dai nipoti, testimoni diretti della devastazione che ha segnato le loro vite. L’ospedale Niguarda, in collaborazione con le autorità competenti, garantirà un’accoglienza completa, non solo per il bambino, ma per l’intera rete familiare, creando un ambiente sicuro e protettivo.Il bambino diretto al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il caso più grave tra i dieci, versa in condizioni critiche, con politraumi e lesioni interne che potrebbero richiedere un trasferimento immediato tramite elisoccorso qualora la situazione clinica lo imponga. La struttura bergamasca, rinomata per la sua eccellenza nella cura di pazienti pediatrici, si prepara ad accogliere il piccolo e la sua famiglia, offrendo il massimo supporto medico e psicologico. Il terzo bambino, ricoverato al Policlinico di Milano, presenta fratture e una lesione polmonare che necessita di terapie intensive.L’arrivo, previsto nel tardo pomeriggio di domani sotto la supervisione dell’Areu, sarà un momento di intensa emozione. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la volontà di essere presente, a testimonianza dell’impegno italiano verso la comunità internazionale e alla ricerca di soluzioni pacifiche. Questa operazione è solo il primo passo di un programma più ampio, con l’obiettivo di continuare ad offrire assistenza medica a bambini vulnerabili provenienti da zone di conflitto.L’accoglienza dei parenti, elemento cruciale per il benessere emotivo dei bambini, è stata accuratamente pianificata. La Prefettura di Milano si occuperà dei familiari del bambino ricoverato al Policlinico, mentre la struttura del Papa Giovanni XXIII, rinomata per la sua capacità di creare ambienti accoglienti, offrirà supporto e assistenza. L’Ospedale Niguarda, nel frattempo, si prenderà cura della madre e dei parenti di Adam, assicurando loro un ambiente confortevole e sicuro.Per facilitare la comunicazione e superare le barriere linguistiche, è stato predisposto un servizio di mediazione linguistica. Infermieri e medici palestinesi, madrelingua arabi, saranno a disposizione nelle strutture ospedaliere, affiancati da mediatori specializzati che si occuperanno di assistere le famiglie, garantendo un ponte di comprensione e di supporto in questo momento delicato. L’intero processo è improntato alla massima sensibilità e attenzione, consapevole del profondo trauma che questi bambini e le loro famiglie hanno subito.