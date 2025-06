Bambini di Gaza in Lombardia: un viaggio tra cura e speranza.

La recente missione umanitaria che ha portato tre giovani palestinesi dalla Striscia di Gaza a Lombardia, sotto l’egida dell’Aeronautica Militare, ha catalizzato l’attenzione e l’impegno della Regione. La visita dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, presso l’Ospedale Niguarda di Milano, il Policlinico di Milano e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha offerto uno sguardo diretto sulla fragilità e le complesse esigenze mediche di questi bambini, diventati simbolo di un conflitto che colpisce soprattutto gli innocenti.Adam, l’undici anni con lo sguardo segnato dalla sofferenza, incarna la speranza di un futuro riabilitativo. Gli approfondimenti diagnostici in corso, culminanti con una risonanza magnetica e un intervento chirurgico mirato alla rimozione di schegge di vetro, rappresentano un primo passo verso la ricostruzione della sua salute fisica, ma anche emotiva. La presenza di schegge, relitti tangibili di una violenza inaudita, sottolinea la necessità di un approccio olistico alla cura, che vada oltre la semplice rimozione fisica.La quindicenne ricoverata al Policlinico di Milano, sopravvissuta all’amputazione di un polmone in circostanze traumatiche, testimonia la gravità delle ferite inflitte dal conflitto. L’équipe multidisciplinare sta lavorando intensamente per gestire le problematiche respiratorie, privilegiando, ove possibile, terapie endoscopiche per evitare ulteriori interventi invasivi e minimizzare il trauma psicologico. La sua condizione pone sfide mediche complesse, richiedendo competenze specialistiche e una gestione attenta dei rischi post-operatori.La ragazzina di dodici anni, attualmente in terapia intensiva all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è oggetto di un percorso riabilitativo intensivo che integra la terapia motoria con la VAC-therapy, un approccio avanzato per la guarigione di lesioni estese. Questo protocollo, volto a stimolare la rigenerazione dei tessuti e a prevenire infezioni, sottolinea l’impegno a fornire cure all’avanguardia, adatte alle specifiche esigenze di ciascun paziente.L’assessore Bertolaso, nel riepilogare la visita, ha sottolineato come questi bambini incarnino la più vulnerabile e tragica dimensione di una guerra che nega loro l’infanzia e il diritto alla salute. L’azione della Regione Lombardia, unendo le proprie eccellenze sanitarie, si configura come un atto di solidarietà concreta, volto a restituire a questi minori una speranza di cura e di un futuro possibile. Il gesto di consegna di beni di prima necessità e doni, frutto delle generose donazioni raccolte da Fondazione Progetto Arca, è un segno tangibile di vicinanza e di sostegno alla comunità palestinese. L’iniziativa non si limita all’assistenza medica, ma si propone come un investimento nel capitale umano, un impegno a preservare la dignità e il potenziale di questi giovani testimoni di un conflitto devastante.