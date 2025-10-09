Bar Gibus a Milano: sospesa la licenza dopo un grave disordine.

Il bar “Gibus”, situato in viale Tunisia a Milano, si trova temporaneamente ad osservare un silenzio forzato: il questore Bruno Megale ha disposto la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni, una misura drastica conseguente a un episodio di grave disordine pubblico verificatosi il 4 ottobre.

La notifica del provvedimento è stata eseguita ieri dagli agenti del Commissariato Garibaldi-Venezia, a testimonianza della gravità percepita dalle autorità.

L’evento che ha portato alla sospensione non è stato un singolo fatto isolato, bensì una escalation di comportamenti che hanno messo a dura prova l’ordine pubblico.

Inizialmente, una segnalazione relativa a un atto vandalico, un imbrattamento su un muro, ha innescato l’intervento delle Volanti.

La successiva indagine ha portato gli agenti a individuare i presunti responsabili all’interno del bar “Gibus”, dove, invece di trovare cooperazione, si sono scontrati con una reazione inaspettata e ostile.

L’escalation è proseguita con il coinvolgimento di un numero considerevole di avventori, tanto da configurarsi una vera e propria reazione collettiva a sostegno dei presunti autori dell’imbrattamento, con conseguente resistenza all’autorità e ostacolo all’esercizio delle funzioni dei pubblici ufficiali.

L’arresto di tredici persone, sette giovani uomini e sei ragazze, evidenzia la portata del disordine e la complessità della situazione.

Questa sospensione non rappresenta solo una sanzione per il locale, ma anche un monito per la comunità.

Solleva interrogativi cruciali sul ruolo dei luoghi di aggregazione giovanile, sulla gestione della sicurezza urbana e sulla necessità di un dialogo costruttivo tra forze dell’ordine e cittadini.

Il provvedimento mira a ristabilire un clima di rispetto delle regole e a prevenire il ripetersi di simili episodi, sottolineando l’importanza della responsabilità individuale e collettiva nel garantire la convivenza pacifica e il mantenimento dell’ordine pubblico.

L’episodio impone una riflessione più ampia sulle dinamiche sociali che possono sfociare in comportamenti devianti e sulla necessità di interventi mirati per promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle istituzioni.