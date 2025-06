Bauhaus4eu: Forum in Portogallo, l’Università di Bergamo al centro dell’innovazione europea.

Il primo Forum Bauhaus4eu, celebrato in Portogallo, ha rappresentato un momento cruciale per l’Alleanza, riunendo le dieci università partner, tra cui l’Università degli Studi di Bergamo, guidata dal Rettore Sergio Cavalieri. L’evento non è stato semplicemente una piattaforma di coordinamento, ma un vero e proprio laboratorio di idee volto a delineare il futuro dell’iniziativa europea e a consolidare il suo allineamento con i principi ispiratori del New European Bauhaus, promossi dalla Commissione Europea.Il forum ha offerto un’opportunità inestimabile per un’analisi comparativa del percorso intrapreso da Bauhaus4eu, esaminando le strategie e le lezioni apprese da altre alleanze europee che hanno preceduto questo ambizioso progetto. Questa riflessione critica si è rivelata fondamentale per affinare l’approccio dell’Alleanza e massimizzare il suo impatto. Un focus particolare è stato dedicato alla collaborazione con la Commissione Europea, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una *European Degree*, un titolo accademico riconosciuto a livello transnazionale, che favorirebbe la mobilità studentesca e l’armonizzazione dei curricula, promuovendo una cittadinanza europea più consapevole e competente.La partecipazione dell’Università degli Studi di Bergamo incarna l’impegno proattivo dell’istituzione all’interno dell’Alleanza Bauhaus4eu. Quest’ultima si configura come una rete allargata e dinamica, composta da dieci istituzioni di eccellenza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, che abbraccia una comunità accademica vasta e diversificata, con oltre 124.000 studenti e un corpo docente e amministrativo di circa 10.000 persone.Il sogno che anima questa alleanza è la creazione di un vero e proprio campus universitario europeo, un ecosistema di apprendimento e innovazione che trascende i confini nazionali. Non si tratta solo di condividere risorse e conoscenze, ma di costruire un ambiente inclusivo, capace di generare soluzioni innovative per le sfide del futuro, promuovendo un approccio olistico che integra aspetti sociali, economici e ambientali. L’obiettivo ultimo è coltivare una nuova generazione di leader, capaci di affrontare le complessità del mondo contemporaneo con una visione europea, orientata alla sostenibilità, all’inclusione e alla prosperità condivisa. Il Forum di Portogallo ha gettato le basi per questo ambizioso progetto, definendo le prossime tappe di un percorso volto a plasmare il futuro dell’istruzione superiore in Europa.