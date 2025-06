Beic Milano: Architetti Boeri e Zucchi sotto inchiesta

L’inchiesta sulla progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic) a Milano ha visto la Procura della Repubblica avanzare con la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di sei figure professionali di spicco, tra cui gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, personalità di fama internazionale nel panorama dell’architettura contemporanea. La vicenda, intricata e dalle implicazioni significative per l’etica professionale e la gestione dei concorsi pubblici, riguarda le dinamiche che hanno portato all’assegnazione del progetto, previsto per l’inaugurazione nel corso del prossimo anno.Il fulcro della disputa legale è un sospetto conflitto di interessi, emerso a seguito dell’attribuzione, nel luglio di tre anni fa, della vittoria a una cordata di progettisti che includeva elementi collegati a Boeri e Zucchi. In particolare, sono coinvolti Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, ricercatori presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, e Pier Paolo Tamburelli, dello studio Baukuh. Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla posizione di Andrea Caputo, il progettista che si era classificato al terzo posto nel concorso.L’accusa mossa dalla Procura, coordinata dai pubblici ministeri Giancarla Serafini, Paolo Filippini e Mauro Clerici, con il contributo di Tiziana Siciliano, ipotizza reati di turbativa d’asta, un’interferenza illecita nel regolare svolgimento del concorso, e, specificatamente nei confronti di Boeri e Zucchi, anche false dichiarazioni, suggerendo una possibile reticenza o dichiarazioni non veritiere durante le fasi procedurali.Durante lo sviluppo dell’indagine, i magistrati hanno optato per uno stralcio, separando la posizione di Manuela Fantini, la cui archiviazione è attualmente in fase di valutazione, e hanno depurato l’imputazione relativa a una contestazione di falso in atto pubblico, modificando così l’ambito delle accuse originarie. Questa scelta riflette una valutazione più precisa della complessità del caso e una volontà di focalizzare l’attenzione sugli aspetti centrali della vicenda.La decisione finale ora spetta al Giudice delle Indagini Preliminari (GIP), che dovrà valutare attentamente la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura e decidere se confermare, modificare o respingere le accuse. Al momento, non sono previste richieste di procedure alternative al processo ordinario, suggerendo una prospettiva di confronto diretto tra le parti in sede giudiziaria. L’esito di questo processo avrà implicazioni significative non solo per i professionisti coinvolti, ma anche per le procedure di concorso pubblico e per l’etica della progettazione architettonica.