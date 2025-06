Bergamo Alta: Nuovo Regolamento per un Commercio di Eccellenza

Il tessuto commerciale di Bergamo Alta è destinato a una profonda revisione, delineata dal recente “Regolamento per la valorizzazione del commercio in Città Alta, la tutela del centro storico, dei borghi e il decoro degli esercizi commerciali”. L’atto, approvato dalla Giunta comunale e ora in attesa di ratifica da parte del Consiglio, mira a ridefinire l’identità del borgo storico, ponendo l’accento sulla qualità urbana e sulla preservazione del suo patrimonio culturale e paesaggistico.Il regolamento introduce restrizioni precise sull’insediamento di nuove attività commerciali, escludendo categorie considerate incompatibili con il carattere distintivo del centro storico. Negozi di articoli regalo di basso livello, chincaglierie, esercizi con offerta merceologica esplicita (sexy shop, articoli per adulti), punti di ristorazione veloce (fast food, friggitorie e rosticcerie) e lavanderie self-service figurano tra le attività non ammesse. Questa scelta si colloca all’interno di una più ampia strategia volta a promuovere un commercio di eccellenza, capace di arricchire l’esperienza del visitatore e di valorizzare le peculiarità locali.Parallelamente, il documento affronta problematiche legate alla gestione degli spazi pubblici, vietando l’installazione di strutture automatizzate e non di deposito bagagli, anche in gestione a imprese di facchinaggio, sia su suolo pubblico che in locali privati. Questa limitazione risponde alla necessità di decongestionare gli spazi e di evitare impatti negativi sull’estetica urbana, garantendo al contempo la fruibilità del patrimonio storico-artistico.Un ulteriore aspetto significativo del regolamento riguarda la cura del decoro urbano, con l’introduzione dell’obbligo di oscurare le vetrine dei locali commerciali sfitti. Questa misura mira a contrastare il degrado visivo e a prevenire fenomeni di vandalismo, contribuendo a mantenere un’immagine positiva della città.La Sindaca Elena Carnevali ha espresso la propria soddisfazione per l’approvazione del regolamento, sottolineando il valore del lavoro sinergico svolto per la sua elaborazione. L’atto rappresenta un intervento mirato a consolidare norme preesistenti e ad aggiungere elementi innovativi, finalizzati a tutelare l’ambiente urbano e a promuovere una responsabilità condivisa tra l’amministrazione pubblica e i privati proprietari di immobili.In un contesto urbano in rapida trasformazione, con Bergamo Alta che si afferma sempre più come destinazione turistica di rilevanza internazionale, il regolamento si configura come uno strumento essenziale per gestire il cambiamento, preservando l’autenticità del borgo storico e garantendo un’esperienza di visita di alta qualità. Si tratta, in definitiva, di un atto di pianificazione strategica che mira a conciliare sviluppo economico, tutela del patrimonio e miglioramento della qualità della vita per i residenti e i visitatori.