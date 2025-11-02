Bergamo, arrestato predatore online: violenze, droga e ricatti

Un’inquietante vicenda di abuso, manipolazione e ricatto si è conclusa con l’arresto di un uomo di 34 anni residente a Bergamo, accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione illegale di sostanze stupefacenti e violenza privata.

L’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai Carabinieri, sigilla un’indagine dolorosa, scaturita dalle coraggiose denunce di due donne che hanno subito violenze indicibili.

L’uomo, che si presenta come un predatore insidioso, ha sfruttato le piattaforme di incontri online per avvicinare le sue vittime, celando la propria identità dietro profili falsi.

L’inganno si rivelava subito una trappola: durante il primo incontro, somministrava potenti farmaci oppioidi, intesi a compromettere la capacità di giudizio e la coscienza delle donne, aprendo la strada a crimini efferati.

L’uso di sostanze stupefacenti, lungi dall’essere un atto isolato, si configura come un elemento centrale del suo modus operandi, un meccanismo per annullare la volontà altrui e perpetrare abusi sessuali in condizioni di vulnerabilità estrema.

La gravità dei fatti non si limita alla violenza sessuale.

L’uomo, agendo con premeditazione e calcolata spietatezza, ha documentato gli abusi con riprese video, instaurando un rapporto di ricatto e terrore nei confronti delle vittime.

La minaccia di divulgare materiale intimo ha rappresentato una forma di controllo psicologico devastante, impedendo alle donne di cercare aiuto per paura di ulteriori conseguenze.

Questo aspetto evidenzia una profonda perversione e una capacità inquietante di sfruttare le paure altrui.

Uno dei due episodi di violenza è stato poi seguito da un’escalation di stalking. L’uomo, persistente e ossessivo, si presentava a casa della vittima, proferendo minacce verbali e ricorrendo a molestie telefoniche.

L’incursione nel suo spazio personale, aggravata dall’accesso non autorizzato al suo cellulare e alla lettura delle sue conversazioni private, ha creato un clima di terrore e isolamento, amplificando il trauma subito.

L’hackeraggio del cellulare, in particolare, denota una forma di violazione della privacy particolarmente invasiva e premeditata.

Le indagini, inizialmente focalizzate sulla raccolta di prove e sull’identificazione del responsabile, hanno portato alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti farmaci oppioidi prescritti a un familiare.

Nonostante le prime evidenze a suo carico e la conseguente interruzione dei contatti, l’uomo ha continuato a tormentare le vittime, riaffermando le sue minacce e mantenendo vivo il terrore.

Questo comportamento dimostra una mancanza di empatia e un’incapacità di riconoscere la gravità dei suoi atti.

I Carabinieri di Bergamo, nel sollecitare ulteriori vittime a farsi avanti, sottolineano l’importanza di rompere il silenzio e di denunciare episodi simili.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza nelle piattaforme online, sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e sulla responsabilità individuale nel contrasto alla violenza di genere.

La speranza è che questo caso possa fungere da monito e incoraggiare altre persone a trovare il coraggio di denunciare, contribuendo così a proteggere potenziali vittime e a garantire che la giustizia sia fatta.