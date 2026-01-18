Bonifica amianto a Milano: lavori sospesi per la corsia 90-91

Inizio domani una complessa operazione di bonifica ambientale a Milano, cruciale per l’avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione della corsia preferenziale 90-91, un’infrastruttura destinata a migliorare significativamente la fluidità del traffico nella zona compresa tra piazzale Stuparich, viale Elia, piazzale Lotto, viale Migliara e piazzale Zavattari.

La scoperta di amianto, un materiale pericoloso con implicazioni sanitarie comprovate, ha inevitabilmente imposto una pausa e una revisione dei piani iniziali, sottolineando la priorità assoluta della tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell’ambiente urbano.

L’intervento, che si protrarrà per circa tre mesi, vedrà l’impiego di un’impresa specializzata in bonifiche ambientali, selezionata per la sua competenza e l’aderenza a standard di sicurezza elevatissimi.

Le attività saranno rigorosamente condotte in conformità con un piano dettagliato, approvato e costantemente monitorato dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano.

Questo processo non è solo una questione di adempimento burocratico, ma un elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati nella bonifica, dei residenti nelle aree circostanti e dell’ecosistema urbano nel suo complesso.

La presenza di amianto, un materiale ampiamente utilizzato in passato per le sue proprietà isolanti e ignifughe, rappresenta oggi una seria problematica per la sua capacità di rilasciare fibre pericolose nell’aria quando viene disturbato.

Queste fibre, se inalate, possono causare gravi patologie respiratorie, come mesotelioma e asbestosi, anche a distanza di anni dall’esposizione.

La rimozione sicura dell’amianto richiede quindi competenze specifiche, attrezzature adeguate e il rispetto di procedure rigorose, volte a minimizzare il rischio di dispersione delle fibre.

In parallelo alle operazioni di bonifica, è stato attivato e continuerà a essere mantenuto un sistema di monitoraggio continuo della qualità dell’aria, a garanzia dell’assenza di contaminazione.

Questo controllo preventivo, eseguito in accordo con l’ATS, rappresenta una misura proattiva volta a tutelare la popolazione e a fornire dati trasparenti sull’andamento dei lavori.

Nonostante l’imprevisto, i lavori relativi alla nuova sede riservata della linea 90-91 e alla riqualificazione degli spazi pubblici stradali, in aree non interessate dall’inquinamento, proseguono regolarmente.

In modo sincronizzato, una volta completate le operazioni di bonifica in ciascuna area, i lavori riprenderanno progressivamente, senza compromettere i tempi complessivi previsti per la realizzazione della corsia preferenziale, che rimane fissata per la fine del 2026.

Questa tempistica, seppur ambiziosa, è essenziale per rispondere alle esigenze di mobilità urbana e migliorare la qualità della vita dei cittadini milanesi, bilanciando sviluppo infrastrutturale e tutela ambientale in un approccio sostenibile.

L’episodio sottolinea l’importanza della pianificazione preventiva e della gestione del rischio ambientale in progetti di sviluppo urbano, confermando un impegno costante verso la sicurezza e la sostenibilità.