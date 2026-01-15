Brescia, condannato Sorroche: sentenza e nodo dell’attivismo radicale.

Il verdetto della Corte d’Assise di Brescia ha segnato una tappa significativa nel complesso quadro della giustizia italiana e delle sue intersezioni con il panorama dell’attivismo politico radicale.

Juan Antonio Sorroche, figura di spicco nel contesto anarchico-insurrezionalista, è stato condannato a cinque anni di reclusione per l’attentato del 18 dicembre 2015 alla Scuola di Polizia di via Vittorio Veneto.

La sentenza, pur inferiore alla richiesta di sei anni avanzata dal pubblico ministero, conferma l’esistenza di una finalità terroristica nell’azione e si aggiunge alla pena di 14 anni che Sorroche sta già scontando per un altro attentato, quello del 2018 alla sede della Lega di Villorba, dimostrando una persistenza e una reiterazione di comportamenti trasgressivi.

L’episodio bresciano non può essere isolato; esso si inserisce in un contesto più ampio di radicalizzazione politica e di adesione a ideologie che giustificano l’uso della violenza come strumento di protesta e di cambiamento sociale.

La “Cellula Anarchica Acca”, che si è assunta la responsabilità dell’attentato attraverso una rivendicazione ideologica, rappresenta un nodo cruciale in questa rete di attivismo violento, un’espressione di un’area politica che, a partire dal 2014, ha intensificato la propria azione con una serie di attentati non solo in Italia, ma anche all’estero, spesso motivati da solidarietà verso detenuti di orientamento simile.

Questa connessione transnazionale e la solidarietà carceraria rivelano una struttura organizzativa complessa e una capacità di coordinamento che richiedono un’analisi approfondita.

L’ordigno utilizzato, un congegno rudimentale costruito con idrocarburi e polvere pirica all’interno di una pentola a pressione, sottolinea l’importanza della prevenzione e della vigilanza nel contrasto al terrorismo, anche quando esso si manifesta attraverso mezzi apparentemente semplici.

Il fatto che l’attentato non abbia causato vittime non diminuisce la gravità del gesto, che costituisce una minaccia alla sicurezza pubblica e un’offesa alla legalità.

L’identificazione di Sorroche come il responsabile, corroborata da indagini che hanno collegato la sua identità alla rivendicazione, evidenzia l’efficacia degli strumenti investigativi e la necessità di perseguire con fermezza coloro che si macchiano di tali crimini, anche quando già si trovano ristretti in carcere per altri reati, come nel caso specifico.

La decisione del tribunale di stabilire un risarcimento di 50.000 euro a favore del Ministero dell’Interno, inferiore alla somma richiesta, riflette una valutazione complessa di diversi fattori, tra cui la gravità del danno, la capacità economica del condannato e le circostanze attenuanti eventualmente rilevabili.

Tuttavia, la sentenza nel suo complesso rappresenta un monito per la società e un rafforzamento del sistema giudiziario, sottolineando la necessità di un approccio multidisciplinare che combini repressione, prevenzione e riabilitazione per contrastare efficacemente le forme più estreme di radicalizzazione politica.

La questione fondamentale che emerge è come comprendere e contrastare le radici profonde di questa violenza ideologica, che attinge a un immaginario di ribellione e di rifiuto dell’autorità, per garantire la convivenza pacifica e il rispetto dello stato di diritto.