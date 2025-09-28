Brescia, perquisizioni e Daspo: indagini su manifestanti Pro Palestina

Nei primi orari di questa mattina, un’operazione congiunta tra le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica di Brescia ha visto l’esecuzione di perquisizioni domiciliari e l’indagine di un gruppo di circa dieci individui attivi nel panorama dell’attivismo politico e sociale antagonista locale.

L’azione investigativa è direttamente collegata agli scontri verificatisi durante il corteo “Pro Palestina” che ha attraversato il centro cittadino lunedì scorso, un evento caratterizzato da tensione e alterco tra manifestanti e rappresentanti dell’ordine pubblico.

Le accuse mosse agli indagati spaziano dalle lesioni personali alla resistenza a pubblico ufficiale, includendo reati relativi alla sicurezza pubblica e alla perturbazione dell’ordine costituito.

In seguito all’operazione, il Questore di Brescia ha immediatamente disposto una serie di provvedimenti amministrativi restrittivi, che comprendono l’applicazione di Daspo (Decreto di Allontanamento Stadiale e Pubblico Spazio) e l’emissione di fogli di via, mirati a limitare la mobilità e l’accesso a determinati luoghi per gli individui coinvolti.

È significativo sottolineare che tra gli indagati non risultano presenti minorenni.

La vicenda ha immediatamente suscitato una forte reazione da parte di Potere al Popolo Brescia, il quale ha espresso pubblica e inequivocabile solidarietà verso i giovani perquisiti.

In un comunicato ufficiale, l’organizzazione ha qualificato l’azione delle forze dell’ordine come un tentativo di intimidazione nei confronti di coloro che hanno partecipato alle mobilitazioni di protesta contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza.

Il comunicato denuncia l’irruzione di agenti nelle abitazioni private, descrivendola come un’invasione che ha sconvolto intere famiglie, e mette in discussione la proporzionalità della risposta delle autorità, evidenziando l’assenza di risultati tangibili durante le perquisizioni.

Si sottolinea inoltre il timore di future sanzioni amministrative e denunce penali come strumento di repressione del dissenso e limitazione delle libertà di espressione e di assemblea, elementi considerati fondamentali per il corretto funzionamento di una democrazia.

La vicenda solleva interrogativi sulla delicatezza dell’equilibrio tra diritto alla protesta e mantenimento dell’ordine pubblico, e sulla necessità di garantire che le azioni delle forze dell’ordine siano sempre proporzionate e rispettose dei diritti fondamentali dei cittadini.