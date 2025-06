Brianza, nuova svolta nell’operazione Easy: arrestato latitante.

Nel cuore della Brianza, un’operazione antidroga che ha portato alla luce una rete criminale complessa si arricchisce di un nuovo, significativo capitolo. La Questura di Monza, con la sua indagine “Easy”, aveva già scosso la comunità a fine aprile con l’esecuzione di quindici misure cautelari e due arresti in flagranza, svelando un florido traffico di sostanze stupefacenti. Ora, a distanza di oltre un mese, la Polizia di Stato ha compiuto un’ulteriore mossa, culminata con l’arresto di un giovane ventenne, ultimo anello di una catena di attività illecite.Il giovane, latitante da maggio, è stato localizzato nel Comasco in una mattinata del 5 giugno, dando seguito a una caccia all’uomo che aveva impegnato le forze dell’ordine. La sua fuga dai domiciliari, avvenuta a brevissimo giro di posta rispetto all’esecuzione delle prime misure restrittive, suggerisce un tentativo premeditato di eludere la giustizia e, presumibilmente, di continuare inosservato nel proprio ruolo all’interno della struttura criminale.L’arresto ha portato al ritrovamento di una quantità significativa di hashish, già confezionato in singole dosi, pronto per la distribuzione. La presenza di un bilancino di precisione, essenziale per la quantificazione e la suddivisione della sostanza, e del materiale per l’imballaggio, sono indicatori di un’attività di spaccio ben organizzata e strutturata. La somma di 220 euro in contanti, sequestrata, è indicativa dei proventi derivanti da questa attività illecita, che, secondo gli inquirenti, non sarebbe mai stata interrotta nonostante l’arresto dei suoi presunti complici.Questo nuovo sviluppo sottolinea la tenacia e la resilienza del gruppo criminale, e pone interrogativi sulla capacità di adattamento e sulla presenza di ulteriori membri ancora attivi. L’emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, a seguito dell’arresto, rappresenta un inasprimento della misura restrittiva precedente e riflette la gravità dei reati contestati. L’operazione “Easy” continua a svelare dettagli cruciali su una rete di traffico di stupefacenti che ha profondamente segnato il tessuto sociale della Brianza, e l’arresto del ventenne rappresenta un passo avanti significativo nella lotta alla criminalità organizzata e alla diffusione di sostanze illegali. Il caso, ora, è al vaglio della magistratura, per fare luce sulle dinamiche interne al gruppo e individuare eventuali ulteriori responsabili.