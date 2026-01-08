Brivio, processo per la morte di Giorgia e Milena: si apre a febbraio

A febbraio si aprirà un capitolo cruciale nel caso che ha scosso la comunità di Brivio (Lecco), con l’inizio del processo con rito abbreviato a carico di Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne cittadino polacco accusato di omicidio stradale.

- PUBBLICITA -

La tragedia, consumatasi il 20 settembre scorso, ha visto le giovani Giorgia Cagliani e Milena Marangon, entrambe 21enni, perdere la vita mentre si dirigevano a una festa di paese, falciate dal carroattrezzi guidato dall’uomo.

La decisione di optare per il rito abbreviato rappresenta una svolta rispetto alla precedente ordinanza che aveva previsto il rinvio a giudizio immediato.

Tale scelta, formalizzata dai legali del 34enne, mira a una più rapida definizione della vicenda e, potenzialmente, a una riduzione della pena in caso di condanna.

Il quadro giuridico che incombe su Lewandowski è grave.

L’accusa di omicidio stradale è aggravata dalla presenza di elementi che indicano la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nonostante l’uomo affermi di aver consumato cannabis in circostanze precedenti alla guida, l’analisi tossicologica ha confermato la presenza di cannabinoidi nel suo organismo al momento dell’incidente.

Questo elemento costituisce un fattore determinante ai fini della qualificazione del reato e della determinazione della pena.

Il percorso giudiziario ha visto inizialmente l’applicazione della misura cautelare dell’arresto in carcere.

Tuttavia, in seguito, il giudice ha disposto il cambio dei domiciliari, corredati dall’applicazione di un braccialetto elettronico, segnando un mutamento significativo nella gestione della vicenda.

Tale decisione sottolinea la complessità del caso, bilanciando l’urgenza di garantire la sicurezza pubblica con il diritto dell’imputato a un giusto processo e alla presunzione di innocenza.

Il processo imminente rappresenta un momento di profonda riflessione per la comunità locale e per il sistema giudiziario, ponendo interrogativi cruciali sulla responsabilità individuale, sulla prevenzione dei reati legati alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e sull’impatto delle tragedie stradali sulla vita delle persone e sulla società.

Il dibattimento si preannuncia denso di implicazioni legali, emotive e sociali, con la speranza di fare luce sulla dinamica dell’incidente e di garantire giustizia per le vittime e le loro famiglie.