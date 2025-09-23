Brivio, tragedia: Lewandowski in carcere per l’investimento mortale.

La tragedia di Brivio (Lecco) si è concretizzata in una decisione giudiziaria che vede Krzystof Jan Lewandowski, 34enne cittadino polacco, rimanere dietro le sbarre.

Il Gip Salvatore Catalano, al termine di un’udienza fiume, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, un atto che sigilla la gravità delle accuse a suo carico: l’investimento mortale di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, due giovani di 21 anni strappate alla vita mentre si recavano ad una festa del paese.

L’inchiesta, immediatamente avviata, ha rapidamente delineato il profilo dell’indagato, rivelando una realtà familiare complessa.

Lewandowski, residente in Polonia, condivideva un’abitazione con la moglie, un figlio di 8 anni e altri membri della sua famiglia.

Questa radice familiare, apparentemente stabile e ordinaria, contrasta drasticamente con l’atroce evento che lo ha portato a trovarsi in una cella italiana.

L’alibi fornito inizialmente, che lo vedeva in Italia per ritirare una bicicletta, non è stato sufficiente a scalfire la gravità delle accuse, rafforzate dal risultato positivo all’esame tossicologico.

La presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo al momento del tragico incidente solleva interrogativi cruciali sulla sua capacità di guidare un veicolo e, di conseguenza, sulla responsabilità diretta nel decesso delle due vittime.

La decisione del giudice Catalano risponde alla necessità di assicurare alla giustizia un atto di violenza che ha sconvolto l’intera comunità.

La custodia cautelare, misura non priva di implicazioni complesse e delicate, mira a prevenire ulteriori rischi per la sicurezza pubblica e a garantire l’integrità delle indagini, cruciali per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per comprendere le motivazioni che hanno portato a questa inimmaginabile perdita di vite umane.

L’attenzione ora si concentra sulla raccolta di ulteriori elementi probatori e sulla valutazione della posizione giuridica di Lewandowski, in attesa di un processo che dovrà fare luce su una vicenda carica di dolore e di interrogativi ancora aperti.

L’eco di questa tragedia risuonerà a lungo, segnando profondamente il tessuto sociale di Brivio e lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi conosceva Milena e Giorgia.