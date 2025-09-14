Buccinasco, uomo colpito da proiettili: indagini in corso.

Drammatico episodio di violenza ha scosso la quiete di Buccinasco, nel Sudmilano, domenica pomeriggio.

Un uomo, un quarantottenne di origine nordafricana, è stato colpito da proiettili in una strada di campagna che funge da collegamento tra Gudo Gambaredo e Rozzano, un’area storicamente sensibile e spesso teatro di dinamiche criminali legate al traffico di sostanze illecite.

L’allarme è giunto intorno alle 13:30, innescando un intervento tempestivo dei soccorsi del 118.

La gravità delle ferite, concentrate al volto, al collo e al torace, richiedeva un rapido trasferimento in ospedale.

Nonostante le condizioni critiche, l’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, in elisoccorso, mantenendo uno stato di coscienza.

L’area coinvolta, immersa in una vasta distesa agricola e caratterizzata da una scarsa accessibilità, rappresenta un punto strategico per attività illecite, offrendo un contesto di relativa impunità.

I Carabinieri di Corsico, attualmente impegnati nelle indagini, stanno valutando attentamente tutte le piste investigative, con un’attenzione particolare al possibile legame dell’aggressione con la competizione tra gruppi criminali operanti nel settore dello spaccio.

L’episodio solleva interrogativi sulla persistenza di dinamiche criminali radicate nel territorio, evidenziando la necessità di una maggiore presenza istituzionale e di strategie di prevenzione più efficaci.

La zona, pur rientrante in un contesto prevalentemente agricolo, è segnata da una sottile rete di tensioni e illegalità che ne compromettono la sicurezza e la qualità della vita dei residenti.

Le indagini proseguono a ritmo serrato, al fine di identificare i responsabili e fare luce sulle motivazioni alla base di questo violento atto.

L’evento ha riacceso l’attenzione sulla complessità del controllo del territorio e sulla necessità di rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, agendo sia sulla repressione che sulla prevenzione.