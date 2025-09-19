Budapest e Salis: un processo a rischio per l’equità.

Le recenti azioni e dichiarazioni provenienti da Budapest sollevano interrogativi profondi sulla credibilità e l’imparzialità del processo a carico di Ilaria Salis.

La pubblicazione, da parte del portavoce del governo, delle coordinate di un istituto penitenziario di massima sicurezza, un atto di inaccettabile e ingiustificata ostentazione, prefigge un clima di intimidazione che pregiudica irreparabilmente qualsiasi tentativo di garantire un equo processo.

A questa escalation di gesti provocatori si aggiunge ora una reinterpretazione ideologica del concetto di terrorismo, abilmente manipolato dal primo ministro Viktor Orban.

Questa definizione, estesa retroattivamente e calata artificialmente sul caso Salis, mira a legittimare un’azione giudiziaria percepita come politicamente motivata.

Il tentativo di equiparare l’antifascismo – movimento storico e ideale di resistenza all’oppressione – al terrorismo, rappresenta una distorsione semantica volta a screditare la figura dell’imputata e a precludere qualsiasi possibilità di una valutazione obiettiva delle accuse.

La prospettiva di un processo giusto, fondato sui principi di indipendenza della magistratura, diritto alla difesa e presunzione d’innocenza, appare, alla luce di questi eventi, sempre più remota.

La strumentalizzazione politica del caso Salis, amplificata da azioni che sfociano nell’aperta provocazione, mina la fiducia nel sistema giudiziario ungherese e solleva serie preoccupazioni sulla sua capacità di garantire un giudizio imparziale e basato sulla legge.

La vicenda non si limita a una questione giuridica: essa incide profondamente sui principi fondamentali dello stato di diritto, sulla libertà di espressione e sulla tutela dei diritti umani.

L’azione del governo Orban configura un tentativo di creare un clima di paura e di condizionare l’opinione pubblica, con il rischio di compromettere la credibilità dell’Ungheria a livello internazionale.

La questione non è solo quella di una cittadina italiana imputata di un reato, ma quella della salvaguardia dei valori democratici e della garanzia di un processo equo e trasparente, pilastri imprescindibili di una società libera e giusta.

La comunità internazionale è chiamata a monitorare attentamente la situazione e a garantire che i diritti di Ilaria Salis siano pienamente rispettati.