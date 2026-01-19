Busto Arsizio, Processo per l’omicidio Stabile: la violenza domestica al centro

La Corte d’Assise di Busto Arsizio, presieduta da Giuseppe Fazio, ha dato inizio al processo per l’omicidio a colpi di coltello di Teresa Stabile, una donna di 55 anni la cui tragica fine, il 16 aprile scorso, ha scosso la comunità di Samarate (Varese).

L’uomo accusato, Vincenzo Gerardi, 57 anni, marito della vittima, ha ammesso le proprie responsabilità, aprendo un dibattito che va ben oltre la semplice constatazione del crimine: si tratta di un’indagine complessa sulle dinamiche della violenza domestica, la spirale dello stalking e la potenziale compromissione della capacità di intendere e di volere.

L’accusa, che contesta a Gerardi anche i capi d’imputazione di premeditazione e stalking, si basa su un quadro di controllo ossessivo e manipolazione protratto nel tempo.

L’episodio finale, consumatosi sotto gli occhi di un testimone nel cortile del condominio dove la coppia risiedeva in abitazioni separate, rappresenta l’apice di una relazione deteriorata, esacerbata dalla decisione di Teresa Stabile di intraprendere una separazione.

Questa decisione, apparentemente banale, ha innescato una reazione violenta da parte del marito, incapace di accettare la perdita del controllo sulla vita della moglie, una perdita che si estendeva anche al piano economico, aggravata dalla perdita del lavoro da parte della vittima.

Il processo si preannuncia particolarmente delicato, con implicazioni che vanno oltre la punizione del colpevole.

La richiesta di riunificazione del fascicolo relativo a un’indagine precedente per violenza privata, presentata dall’avvocato Vito Di Graziano, difensore di Gerardi, e respinta dalla Corte, suggerisce un tentativo di ricostruire il contesto relazionale che ha portato alla tragedia, cercando elementi che possano spiegare – senza giustificare – la gravità dei gesti.

Cinque parti civili si sono costituite nel corso della prima udienza, testimoniando il profondo dolore e il desiderio di giustizia.

I figli della coppia, rappresentati dall’avvocato Cesare Cicorella, e i genitori e la sorella di Teresa Stabile, assistiti dall’avvocato Manuela Scalia, cercano di elaborare il lutto e di comprendere la perdita di una persona amata.

L’istituzione di una perizia psichiatrica, richiesta dalla difesa per accertare la capacità di intendere e di volere di Gerardi al momento del fatto, introduce un elemento cruciale nel dibattito, sollevando interrogativi sulla responsabilità personale e sulla possibile presenza di disturbi psichiatrici che abbiano contribuito all’atto violento.

Questa perizia non solo potrebbe influenzare la valutazione della colpevolezza, ma anche offrire una chiave di lettura più ampia sulle cause profonde della violenza domestica, un fenomeno complesso e multifattoriale che richiede un approccio multidisciplinare per la sua prevenzione e il suo contrasto.

Il processo si configura dunque come un’occasione per riflettere sulla necessità di rafforzare i sistemi di supporto alle vittime di violenza, di promuovere una cultura del rispetto e della parità, e di garantire che fatti come questo non si ripetano.