Caccia Lombarda 2024: Apertura e Nuove Regole per la Sostenibilità

La stagione venatoria lombarda del 2024 si appresta a inaugurare un nuovo ciclo, con apertura fissata al 21 settembre e chiusura al 31 gennaio. Il calendario, approvato dalla Regione Lombardia, si distingue per la sua complessa architettura normativa, frutto di un iter volto a prevenire le reiterate contestazioni legali che hanno caratterizzato gli anni precedenti. L’obiettivo primario, come sottolineato dall’Assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi, è garantire ai cacciatori un esercizio dell’attività venatoria improntato alla certezza del diritto, in un delicato equilibrio con le esigenze di conservazione della fauna selvatica e con i principi di una gestione sostenibile delle risorse naturali.Il documento di pianificazione non si configura come un semplice elenco di date e specie cacciabili, bensì come un complesso stratificato di disposizioni, il cui elaborazione ha richiesto un notevole sforzo da parte degli uffici regionali. Questo impegno si è tradotto in una documentazione tecnica e scientifica approfondita, libera da preconcetti ideologici e volta a promuovere una gestione equilibrata e lungimirante. La continuità con il calendario precedente, unitamente al rispetto dei termini di legge (legge regionale 157), rappresenta un pilastro fondamentale per assicurare la stabilità della stagione venatoria e la sua conformità alle normative vigenti.Un elemento cruciale è rappresentato dalla delibera di giunta, che definisce le disposizioni generali applicabili a tutto il territorio regionale, accanto a quelle specifiche che tengono conto delle peculiarità ambientali e faunistiche dei diversi ambiti territoriali. A ciò si aggiungono le giornate integrative settimanali dedicate alla caccia da appostamento fisso, previste per i mesi di ottobre e novembre, e il decreto che disciplina le riduzioni del prelievo per alcune specie di uccelli. Tra queste, spiccano la sospensione della caccia alla tortora selvatica, alla pavoncella e al combattente, mentre si riapre la possibilità di cacciare la moretta.La gestione venatoria a livello provinciale si articola attraverso decreti emanati dai Dirigenti delle strutture competenti (Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca), che possono disporre, in base alle esigenze locali, l’anticipo o il posticipo della stagione di caccia per determinate specie. Particolare attenzione è riservata all’attività di selezione degli ungulati, in particolare del cinghiale, un elemento chiave per il mantenimento dell’equilibrio ecosistemico e la prevenzione di danni all’agricoltura. L’intero processo testimonia un approccio integrato, che coniuga la tutela della biodiversità con le legittime aspettative degli operatori del settore, mirando a garantire una stagione venatoria sostenibile, trasparente e rispettosa dell’ambiente.