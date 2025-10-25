Cacciari, 81 anni, sì al matrimonio: una storia d’amore inaspettata

A ottantuno anni, il filosofo Massimo Cacciari annuncia un matrimonio che risuona come una rara eccezione nelle cronache della cultura italiana.

La notizia, diffusa attraverso le pubblicazioni di nozze apposte agli albi civili di Venezia e Milano, sancisce l’impegno con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni, compagna discreta e riservata che ha portato una ventata di novità nella vita dell’intellettuale veneziano.

L’amore, secondo quanto riferito, è sbocciato tra le calli e i canali di Venezia, città che ha profondamente segnato l’identità e il pensiero di Cacciari.

Le celebrazioni, tuttavia, si svolgeranno a Milano, un luogo che rappresenta per entrambi un nuovo capitolo, un intreccio di percorsi che si avviano a convergere.

La pubblicazione ufficiale, redatta dall’ufficio dello stato civile del Comune di Venezia, rivela dettagli essenziali: Massimo Cacciari, nato il 5 giugno 1944, cittadino italiano residente a Venezia; Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano, anch’essa cittadina italiana.

Questi dati, apparentemente burocratici, celano una storia di affascinante maturità, di una scelta di vita che sfida le convenzioni e celebra l’amore come forza trasformatrice.

La relazione, tenuta inizialmente nel più assoluto riserbo, ha radici che affondano nel periodo della pandemia, quando la convivenza a Milano, nella vivace zona dei Navigli, ha rappresentato un rifugio e una scoperta reciproca.

Amici intimi, interpellati dal Gazzettino, descrivono Chiara come una figura dotata di una personalità brillante e di un’intelligenza acuta, capace di stimolare e contrastare l’intellettuale veneziano, non solo in ambito intellettuale ma anche in termini di carattere.

La sua professione, seppur non confermata con certezza, sembra legata al campo dell’architettura, suggerendo un’affinità con il pensiero estetico e con la progettazione dello spazio, elementi che potrebbero aver contribuito a creare un terreno fertile per la nascita di un legame profondo.

Questo matrimonio, più che un evento privato, si configura come un simbolo di apertura verso nuove possibilità, di rigore intellettuale unito alla capacità di abbandonarsi alle emozioni.

L’età avanzata degli sposi sottolinea la natura universale dell’amore, capace di trascendere il tempo e le aspettative sociali.

La discrezione con cui Massimo Cacciari ha sempre coltivato la sua vita privata preserva un alone di mistero e di rispetto per l’intimità della coppia, lasciando spazio all’immaginazione e alla celebrazione di una storia d’amore matura e inaspettata.

La scelta di mantenere un velo di segretezza attorno alla data e al luogo delle celebrazioni suggerisce un desiderio di vivere questo momento in modo intimo e significativo, lontano dai riflettori e dedito alla gioia condivisa.