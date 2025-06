Calciatori sotto inchiesta: confermate le misure cautelari a Milano

Il Riesame di Milano ha confermato la validità delle misure cautelari domiciliari per i cinque indagati coinvolti nell’operazione che ha scosso il panorama calcistico italiano, un’inchiesta complessa e ramificata che esplora i contorti intrecci tra scommesse illegali, riciclaggio di denaro e la professione sportiva d’élite. La decisione, che respinge i ricorsi presentati dalle difese, consolida le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dai pubblici ministeri Roberta Amadeo e Paolo Filippini, a seguito delle prime valutazioni del giudice per le indagini preliminari, Lidia Castellucci.L’indagine, nata originariamente a Torino e poi proseguita a Milano, ha portato alla luce un sofisticato sistema di gestione di scommesse clandestine, centrato attorno alle figure di Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, ritenuti i principali artefici del meccanismo. Questi ultimi, secondo l’accusa, non si sarebbero limitati a fornire una piattaforma di gioco illegale, ma avrebbero anche orchestrato una rete di passaparola e sfruttato la vulnerabilità di calciatori professionisti, incentivandoli a scommettere su poker online e su eventi sportivi. La portata dell’operazione emerge dalla lista dei calciatori coinvolti: Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci, figure emblematiche del calcio italiano che si sono trovate al centro di un vortice giudiziario.Il ruolo cruciale di Elysium Group, una gioielleria milanese, si rivela un elemento chiave nella catena di riciclaggio. Gli amministratori Antonio Scinocca, Antonino Parise e l’ex socio Andrea Piccini sono accusati di aver fornito supporto finanziario all’organizzazione, attraverso la gestione di conti correnti utilizzati per mascherare l’origine illecita delle somme derivanti dalle scommesse. La presunta attività consisteva nella simulazione di vendite di orologi di lusso, spesso supportata da fatture apparentemente legittime, per poi incassare i bonifici necessari a saldare i debiti contratti dai calciatori, restituendo al sistema denaro “pulito” da reinvestire.Gli approfondimenti investigativi della Guardia di Finanza, che continuano con l’analisi dei dispositivi sequestrati, stanno delineando un quadro finanziario ancora più complesso, rivelando, ad esempio, la proprietà di beni immobiliari a Dubai da parte di De Giacomo. Il focus dell’inchiesta, tuttavia, non è primariamente rivolto ai calciatori, che potrebbero essere assolti dal procedimento con la corresponsione di oblazioni, ovvero sanzioni pecuniarie. La vicenda solleva interrogativi profondi sull’etica sportiva, sulla vulnerabilità degli atleti professionisti e sulla capacità delle istituzioni a contrastare il dilagare di fenomeni corruttivi nel mondo del calcio, evidenziando la necessità di rafforzare i controlli e di promuovere una cultura della legalità all’interno del sistema sportivo. L’operazione dimostra, inoltre, come le attività di riciclaggio di denaro possano essere sofisticate e intrecciate con settori apparentemente lontani, come quello del lusso e della gioielleria, richiedendo un approccio investigativo multidisciplinare e una costante attenzione all’evoluzione delle tecniche illecite.