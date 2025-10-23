Calendario Rosso: Un Memento Mori Contro i Femminicidi

In Italia, la tragica ricorrenza di un femminicidio ogni 3,8 giorni dipinge un quadro di emergenza sociale che richiede un’azione urgente e multidimensionale.

I primi otto mesi del 2025 hanno già registrato un numero allarmante di casi, evidenziando una realtà inaccettabile che permea la società.

In risposta a questa drammatica situazione, l’onorevole Chiara Gribaudo ha promosso alla Camera dei Deputati un’iniziativa innovativa e potente: il Calendario Rosso.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Milano e realizzato pro-bono da Havas Italia in collaborazione con Cnc Media (parte di eGroup Italy), sostiene l’Associazione Donnexstrada, un punto di riferimento per le donne che affrontano situazioni di violenza.

Il Calendario Rosso sovverte l’iconografia tradizionale: anziché contrassegnare con il rosso le domeniche e le festività, utilizza questa simbologia per ricordare le donne vittime di femminicidio, trasformando un elemento familiare in un memento mori, un costante richiamo alla gravità del problema.

I giorni rimanenti, rappresentati in nero, non sono semplici spazi vuoti, ma veicolano informazioni pratiche, risorse utili e suggerimenti per la prevenzione e l’intervento precoce, mirati a fornire strumenti concreti per affrontare e scongiurare situazioni di rischio.

“La violenza contro le donne è un fenomeno complesso che richiede un impegno collettivo e una profonda trasformazione culturale,” ha dichiarato l’onorevole Gribaudo, sottolineando come l’iniziativa si inserisca in un percorso di sensibilizzazione e prevenzione, troppo spesso ostacolato dall’indifferenza e dalla sottovalutazione.

L’iniziativa non si limita a denunciare la piaga, ma si propone di fornire strumenti e risorse per agire concretamente.

Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, ha aggiunto che la forza del Calendario Rosso risiede nella sua semplicità e nel suo impatto visivo, capace di confrontarci con una realtà spesso evasa.

La violenza maschile contro le donne, lungi dall’essere un problema relegato a contesti marginali, si manifesta con forza proprio quando le certezze e le strutture consolidate vengono messe in discussione.

Rappresenta una sfida profonda al tessuto sociale e richiede un’analisi critica delle dinamiche di potere che lo sottendono.

Per Caterina Tonini, CEO di Havas Creative Network Italia, il Calendario Rosso è pensato primariamente per il mondo delle aziende, invitandole a un impegno che va oltre la mera responsabilità sociale d’impresa.

L’adesione al progetto rappresenta una scelta etica e strategica, un segnale tangibile di una cultura aziendale improntata all’inclusione, al rispetto e alla parità di genere.

Si tratta di promuovere attivamente un cambiamento culturale all’interno delle organizzazioni, generando un impatto positivo sulla società nel suo complesso.

L’iniziativa si articola in diverse attività di supporto all’Associazione Donnexstrada, che da anni offre un fondamentale servizio di ascolto, accoglienza e sostegno psicologico alle donne in difficoltà.

Un elemento distintivo è lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Cathy La Torre, affiancato da un panel di approfondimento moderato dalla giornalista Maria Latella, che offre l’opportunità di affrontare il tema da diverse prospettive, stimolando il dibattito e la riflessione.

La conferenza di presentazione ha visto la partecipazione di figure chiave come Irene De Cristofaro, Legal Advisor e Project Manager di Donnexstrada, e Francesco Brocca, Co-Founder eGroup Italy (CNC Media), testimoniando l’impegno di diverse realtà nel contrasto alla violenza di genere.

Il progetto si configura, dunque, come un catalizzatore per un cambiamento culturale profondo e duraturo.