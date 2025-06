Campione d’Italia: Rievocazione storica e motori sul lago di Como

Il circuito di Campione d’Italia, un anello di poco più di un chilometro che lo consacra come il più compatto al mondo, si appresta a risvegliarsi in un vibrante omaggio alla sua gloriosa storia. Dal 4 al 7 settembre, l’enclave italiana, sospesa tra le acque placide del Lago di Como e le imponenti vette del Ceresio, tornerà a pulsare al ritmo dei motori, riproponendo un’epoca di audacia, competizione e stile ineguagliabile.L’evento, concepito come una vera e propria “macchina del tempo” – come sottolinea l’assessore al Turismo di Regione Lombardia, Barbara Mazzali – vuole trascendere la semplice rievocazione storica, offrendo un’esperienza immersiva nelle atmosfere degli anni ruggenti, quando Campione si affermò come un punto di riferimento per le corse su strada, attirando appassionati e piloti da ogni dove. L’eco dei rombi dei motori si fonderà con il fascino di un’epoca che ha lasciato un segno indelebile, creando un’atmosfera unica che cattura l’essenza di un luogo straordinario.Questa prima Rievocazione Storica, ideata e coordinata da Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio sotto la guida del brand Victorious, con il sostegno attivo del Comune di Campione d’Italia, non si limita a un mero spettacolo. È un’occasione strategica per rafforzare l’immagine di Campione come destinazione esclusiva, un luogo dove l’eleganza si sposa con l’adrenalina e la cultura, e dove la tradizione automobilistica si intreccia con la bellezza paesaggistica. La partecipazione di collezionisti, team internazionali, esperti del settore e giornalisti specializzati provenienti da tutta Europa amplificherà la risonanza dell’evento, proiettando Campione d’Italia in una dimensione globale.La formula innovativa del “Concorso di Eleganza Dinamico con Prove di Funzionamento” promette un’esperienza coinvolgente per spettatori e partecipanti. Oltre alla sfilata e all’ammirazione delle vetture d’epoca, l’evento prevede prove attive su pista, mettendo in mostra non solo la bellezza estetica dei mezzi, ma anche la loro performance e l’abilità dei piloti. Un centinaio di vetture, testimoni di un’era che ha plasmato la storia dell’automobile, saranno protagoniste, affiancate da moto storiche, kart d’epoca e imbarcazioni d’epoca, creando un mosaico di fascino meccanico e stilistico che celebra l’ingegno umano e la passione per la velocità. L’evento non solo celebra il passato, ma mira a coltivare un futuro di eccellenza, rafforzando il legame tra Campione d’Italia e il mondo dell’automobilismo storico.