Capodanno choc: Veronese aggredisce e molesta, finisce in carcere

Un impetuoso capodanno, macchiato da violenza e alterazione mentale, ha condotto un giovane veronese a finire dietro le sbarre del carcere di Mantova, accusato di reati gravissimi: lesioni personali aggravate, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio, avvenuto a Marmirolo, nel Mantovano, dipinge un quadro allarmante di come l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche possa trasformare un incontro apparentemente cordiale in un’esplosione di aggressività e degradazione.

L’evento si è innescato durante l’ora di pranzo, quando il 29enne, con precedenti penali a suo carico, si è presentato a casa di un amico cinquantaseienne.

- PUBBLICITA -

L’iniziale visita si è rapidamente trasformata in una violenta lite, culminata con l’allontanamento forzato del giovane dall’abitazione da parte del proprietario.

La successiva richiesta di una scala per recuperare le chiavi dimenticate, rivolta a una vicina di casa, ha innescato una sequenza di eventi ancora più drammatica.

Approfittando della vicinanza, il 29enne ha aggredito la donna anziana, perpetrando atti di molestia che hanno interrotto il cordiale tentativo di recuperare le chiavi.

L’amico del proprietario, testimone dell’aggressione, è intervenuto in soccorso della donna, tentando di placare la situazione.

La risposta del giovane, però, è stata brutale: un attacco fisico diretto, culminato in un morso violento all’orecchio, che ha causato la lesione di una porzione significativa del padiglione auricolare, con conseguenze estetiche e funzionali potenzialmente irreversibili.

L’escalation di violenza non si è fermata qui.

In un impeto di rabbia e disperazione, l’aggressore ha raccolto un grosso sasso, scagliandolo contro l’autovettura della donna, provocando la rottura di un vetro.

La scena è stata interrotta dall’arrivo dei Carabinieri, che hanno dovuto faticare a lungo per bloccare il giovane, resosi ostile e violento.

L’uomo, 56enne, ferito gravemente all’orecchio, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Mantova, rimanendo ricoverato per diverse ore a causa della gravità della lesione.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla salute mentale, sulla dipendenza da sostanze e sul ciclo di violenza che può perpetuarsi quando la fragilità individuale si scontra con la mancanza di sostegno e di risorse adeguate.

L’incidente si configura non solo come un atto di aggressione fisica, ma anche come un fallimento sociale, un campanello d’allarme che invita a riflettere sulle cause profonde della violenza e sulle strategie di prevenzione e riabilitazione necessarie per contrastarla efficacemente.