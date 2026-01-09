Capodanno surreale: Nudo, droga e una voce divina a Poggio Rusco

Nel cuore della notte di Capodanno, una scena surreale e angosciante si è consumata a Poggio Rusco, in provincia di Mantova.

Un uomo di 43 anni, cittadino marocchino in situazione di irregolarità, si è presentato in stato di alterazione psichica, completamente nudo, dinanzi alla caserma dei Carabinieri.

L’episodio, denso di implicazioni sociali e spirituali, ha destato sgomento e interrogativi, sollevando questioni complesse relative alla marginalità, alla fede e alle difficoltà di integrazione.

L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti – hashish e cocaina, per un quantitativo complessivo di cinque grammi ciascuna – ha abbandonato sul selciato denaro contante, presumibilmente provento di attività illecite.

La sua confessione, resa ai militari intervenuti, si configura come un tentativo disperato di purificazione, un gesto simbolico volto a liberarsi del “peccato” e di ogni legame con il mondo dello spaccio.

Afferma di aver udito una voce, che attribuisce a Allah, che lo esortava a espiare le sue colpe attraverso un atto estremo e pubblico.

La sua condizione di nudità, resa ancora più drammatica dalla temperatura glaciale, e i tentativi, infruttuosi, di comunicare con i Carabinieri tramite il citofono, hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, i quali hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

L’arrivo di una pattuglia della stazione di Magnacavallo, coadiuvata dai Carabinieri di Poggio Rusco, ha permesso di recuperare la sostanza stupefacente e il denaro abbandonato.

Successivamente, l’uomo è stato rintracciato mentre vagava senza meta per il paese.

Durante l’identificazione e l’interrogatorio, ha ampliato il suo racconto, sostenendo che la sua nudità fosse conseguente all’acquisto dei vestiti con proventi illeciti.

La sua dichiarazione, sebbene difficile da accertare completamente, suggerisce un profondo senso di colpa e un desiderio di redenzione, seppur distorto e disfunzionale.

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della caserma hanno confermato la veridicità del racconto dell’uomo, corroborando la sua versione dei fatti.

Le autorità competenti hanno proceduto al sequestro dello stupefacente e alla segnalazione dell’uomo alla Prefettura di Mantova per assunzione di droga.

Oltre alla sanzione per atti osceni in luogo pubblico, è stata avviata una denuncia per soggiorno illegale sul territorio italiano.

L’episodio, al di là delle implicazioni legali, solleva interrogativi cruciali sulla salute mentale, le condizioni di vita dei migranti irregolari e la necessità di politiche di integrazione più efficaci, capaci di offrire supporto e opportunità a chi si trova in una situazione di vulnerabilità.