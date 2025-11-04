Carlo Acutis: mostra a Milano, un esempio di fede digitale.

Il Collegio San Carlo di Milano si configura come luogo privilegiato per un’immersione nella storia e nell’eredità spirituale di San Carlo Acutis, figura di crescente rilevanza nel panorama religioso contemporaneo.

L’istituto, testimone diretto del suo percorso formativo durante l’anno scolastico 1997/1998, offre ora ospitalità alla mostra itinerante “Carlo Acutis: 15 anni di amore e fede”, promossa dalla Fondazione OasiApp.

L’esposizione, concepita come un viaggio introspettivo attraverso la vita di Carlo, trascende la semplice cronologia per esplorare la profondità del suo impegno religioso e la sua visione del mondo.

Ventidue pannelli interattivi, integrati da contenuti audio e video di alta qualità, non si limitano a presentare fatti e date, ma stimolano un’esperienza partecipativa e personale.

Il curatore ha deliberatamente optato per una struttura che incoraggi la riflessione individuale, offrendo ai visitatori la libertà di interpretare le immagini e i testi, permettendo loro di cogliere l’essenza del messaggio di Carlo.

La mostra, infatti, non si propone come un mero atto di commemorazione, ma come un’occasione per comprendere come un adolescente, immerso nella cultura digitale degli anni ’90, sia riuscito a coniugare la fede cristiana con la passione per la tecnologia, trasformando quest’ultima in strumento di evangelizzazione e di servizio al prossimo.

Attraverso documenti inediti, fotografie d’epoca e testimonianze significative, l’esposizione rivela un Carlo Acutis capace di coniugare una profonda spiritualità con un’attiva partecipazione alla vita sociale, diventando un esempio concreto di come la fede possa ispirare azioni positive e di come la normalità possa celare una straordinaria capacità di amore e di dedizione.

“Accogliere questa mostra è per noi una responsabilità e un privilegio,” ha dichiarato Don Mario Bonsignori, Rettore del Collegio.

“La storia di Carlo rappresenta un faro per le nostre studentesse e i nostri studenti, offrendo loro un modello di fede autentica e di impegno concreto nel mondo.

È un invito a interrogarsi sul proprio ruolo nella società e a trovare il coraggio di seguire le proprie passioni, anche quelle più apparentemente in contrasto con i modelli tradizionali.

”La mostra, accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì fino al 28 novembre 2025, rappresenta un’opportunità unica per riscoprire la figura di San Carlo Acutis e lasciarsi ispirare dal suo esempio di fede, speranza e carità.

Un’occasione imperdibile per giovani e adulti, desiderosi di approfondire la propria spiritualità e di trovare nuovi stimoli per una vita più piena e significativa.