Casa per Coniugi: Archiviata l’indagine, ombre sulla sicurezza.

La tragica vicenda della “Casa per Coniugi”, la residenza sanitaria assistenziale (RSA) di proprietà comunale e gestita dalla cooperativa Proges, si conclude con l’archiviazione delle indagini preliminari a carico di tre figure apicali della cooperativa stessa e della direttrice responsabile all’epoca dei fatti, in vista di un probabile processo. L’inchiesta, avviata a seguito del devastante incendio che nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023 causò la perdita di sei vite umane, configura accuse gravissime quali omicidio colposo, incendio colposo e omissione di misure di sicurezza antincendio, configurando una potenziale responsabilità amministrativa della cooperativa Proges.L’attenzione della magistratura si è concentrata sulla disfunzionalità critica e prolungata del sistema di rilevazione incendi, una criticità latente, documentata già dall’agosto del 2020, e divenuta completamente inoperante a partire dal novembre 2021. La Procura ha evidenziato come, in luogo di un intervento strutturale e risolutivo, la cooperativa Proges abbia adottato soluzioni meramente compensative, ma sostanzialmente inefficaci. In particolare, sono state installate delle “trombette” manuali, dispositivi destinati a emettere un segnale acustico d’allarme, ma resi inutilizzabili dalla loro fissa installazione a parete.La mancata riparazione o sostituzione del sistema di rilevazione, unitamente all’inadeguatezza delle misure sostitutive, emerge come elemento centrale nell’analisi della Procura, conducendo a un quadro preoccupante sulla gestione della sicurezza nella struttura. La decisione di stralciare le posizioni di due dirigenti comunali, accolta con richiesta di archiviazione, sottolinea come la responsabilità possa essere stata circoscritta agli attori principali della gestione operativa della RSA.L’avviso di chiusura indagini, redatto dalla Procuratore della Repubblica Maura Ripamonti, delinea un ritratto di negligenza e carenza di adempimenti che hanno contribuito a creare le condizioni per la catastrofe. La vicenda solleva interrogativi profondi sulla vigilanza e la responsabilità delle cooperative sociali nella gestione di strutture delicate come le RSA, dove la sicurezza e il benessere di ospiti vulnerabili rappresentano un imperativo etico e legale. La tragedia della “Casa per Coniugi” si configura come un monito severo, evidenziando la necessità di un controllo più rigoroso e di una cultura della sicurezza più radicata nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale.