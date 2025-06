Caso Poggi, Garlasco: analisi rifiuti al centro dell’incidente probatorio.

L’indagine sulla tragica scomparsa di Chiara Poggi a Garlasco continua a interrogare la comunità e a focalizzarsi su elementi apparentemente banali, ma potenzialmente cruciali per ricostruire la dinamica degli eventi. Al centro dell’attenzione, nella seconda giornata dell’incidente probatorio, si è posta l’analisi minuziosa dei rifiuti sequestrati nell’abitazione di Andrea Sempio, principale indagato nel caso. Il difensore di Sempio, l’avvocato Luciano Garofano, ha espresso la volontà di accertare la correttezza formale della procedura di sequestro. La verifica della legittimità del procedimento è fondamentale per garantire l’ammissibilità delle prove che ne derivano, e costituisce una tappa imprescindibile nella difesa del suo assistito. L’analisi dei rifiuti, un’operazione apparentemente marginale, si rivela un vero e proprio mosaico di indizi che potrebbero rivelare dettagli significativi. L’attenzione si concentrerà sui residui organici e inorganici presenti, per ricostruire abitudini, acquisti e possibili collegamenti con altre persone o luoghi. Parallelamente, si procederà con l’esame delle cosiddette “fasce para-adesive”, involucri utilizzati per confezionare alimenti o altri prodotti, i quali potrebbero fornire informazioni sulle attività di Sempio nei giorni precedenti la scomparsa di Chiara.Un elemento particolarmente rilevante è l’assenza di differenze chimiche tra le fasce para-adesive e gli acetati, materiali simili spesso utilizzati per scopi analoghi. Questa constatazione suggerisce che la scelta del materiale impiegato non era dettata da preferenze specifiche, bensì dalla mera disponibilità del prodotto. Un dettaglio apparentemente minore, ma che potrebbe contribuire a dissipare interpretazioni alternative o a confermare ipotesi investigative.Il perimetro della questura è stato teatro, anche in questa giornata, di una vivace presenza mediatica. Decine di operatori televisivi e giornalisti hanno atteso fuori dall’edificio, testimoniando l’interesse diffuso per un caso che ha profondamente scosso l’opinione pubblica. La vicenda Poggi, pur nel suo svolgimento, continua ad alimentare il dibattito pubblico e a sollevare interrogativi sulla fragilità della vita e sulla ricerca della verità. L’incidente probatorio, con le sue analisi e verifiche, rappresenta un tassello fondamentale in questo complesso percorso verso la giustizia.