Caso Sempio: Riesame Prove, Garofano Fiducioso ma Prudente

L’apertura dell’incidente probatorio presso la questura di Milano segna un momento di cruciale importanza nel caso di Andrea Sempio, figura ancora avvolta dall’ombra del sospetto nell’inchiesta relativa alla tragica morte di Chiara Poggi. L’ex generale e comandante del Ris, Luciano Garofano, consulente della difesa, ha espresso fin da subito una posizione di prudente fiducia, sottolineando come la presunzione di innocenza debba guidare l’approccio a questa nuova fase investigativa.La vicenda, che ha già visto Albero Stasi condannato in via definitiva per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007, riemerge con l’esigenza di riesaminare prove e procedure, ponendo l’attenzione sulla validità della catena di custodia dei reperti e sul loro stato di conservazione. L’incidente probatorio non è un mero atto formale, ma un’operazione complessa che mira a ristabilire la certezza scientifica, a dissipare eventuali dubbi sulla contaminazione o alterazione delle prove, e a validare l’attendibilità dei risultati analitici futuri.Garofano ha evidenziato che la catena di custodia, il percorso documentato e ininterrotto che accompagna un reperto dalla sua acquisizione fino alla sua analisi, rappresenta un elemento imprescindibile per garantire l’integrità delle prove. La sua violazione, anche involontaria, può inficiare la validità scientifica delle conclusioni, aprendo la strada a contestazioni legali e mettendo a repentaglio l’equità del processo.Le prossime ore saranno dedicate all’esame fisico dei reperti, alla loro documentazione dettagliata e alla successiva prelevazione di campioni, che saranno sottoposti a rigorose analisi di DNA. Questo processo non è finalizzato a una ricerca immediata di conferme o smentite, bensì a una verifica metodologica, a un’autovalidazione del processo investigativo stesso. L’obiettivo primario è accertare se le procedure seguite nel corso degli anni abbiano compromesso l’integrità delle prove, se siano stati commessi errori nella loro gestione o conservazione, e se i risultati precedentemente ottenuti siano ancora affidabili.La dichiarazione di Garofano riflette un approccio rigoroso e consapevole: la presunzione di innocenza richiede un’analisi obiettiva e senza preconcetti, un’attenta valutazione di ogni elemento di prova e un costante confronto con le procedure scientifiche più avanzate. La ricerca della verità, in un caso di tale delicatezza e complessità, non può prescindere da un’etica della responsabilità e da un profondo rispetto per i diritti di tutte le parti coinvolte. Il futuro del caso Sempio, ora, poggia sull’accuratezza e l’imparzialità di questo complesso esame probatorio.