Caso Xu: Cassazione respinge il ricorso, custodia cautelare confermata

La vicenda di Zewei Xu, l’ingegnere informatico cinese di 33 anni detenuto a Milano in attesa di estradizione negli Stati Uniti, si complica ulteriormente con il rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso presentato dalla sua difesa contro la decisione della Corte d’Appello milanese.

Questo evento consolida la sua detenzione in carcere, protrattasi ormai per oltre tre mesi, alimentando le sue accuse di persecuzione politica e sollevando interrogativi sul delicato equilibrio tra cooperazione internazionale e tutela dei diritti individuali.

Xu è accusato dall’FBI di aver fatto parte di un gruppo di hacker che, nel 2020, avrebbe effettuato intrusioni in sistemi informatici per sottrarre informazioni sensibili, inclusi dati relativi a terapie e vaccini anti-Covid.

La sua difesa respinge con forza le accuse, sostenendo l’innocenza dell’ingegnere e denunciando una strategia di persecuzione mirata alla popolazione cinese da parte degli Stati Uniti.

Questa affermazione introduce una dimensione geopolitica complessa, che coinvolge dinamiche di potere tra nazioni e potenziali strumentalizzazioni di procedimenti giudiziari.

Un elemento cruciale della difesa di Xu risiede nella sua dichiarazione di non responsabilità per le azioni attribuitegli.

L’ingegnere sostiene che i suoi dati personali e le sue credenziali sono rimasti in possesso della società per cui lavorava fino al 2018, suggerendo la possibilità che un’altra persona possa aver utilizzato il suo computer e la sua identità digitale in modo fraudolento negli anni successivi.

Questa ipotesi solleva interrogativi sulla sicurezza informatica, la responsabilità per le azioni di terzi e la difficoltà di attribuire in modo certo la responsabilità di crimini informatici.

La decisione dei giudici milanesi, non ancora pubblicata, rappresenta un ostacolo significativo alla richiesta di domiciliari avanzata dalla difesa.

Quest’ultima ha richiamato il caso Uss, un precedente che ha visto un imprenditore russo fuggire dai domiciliari proprio mentre attendeva una decisione della Cassazione sull’estradizione.

La fuga, che aveva comportato un intervento disciplinare del Ministro Nordio nei confronti dei giudici coinvolti, evidenzia le delicate implicazioni e i rischi connessi alla gestione di procedimenti di estradizione, specialmente quando coinvolgono persone vicine a poteri politici o economici.

I difensori sottolineano la diversità del caso Uss rispetto a quello di Xu, ma l’evocazione del precedente mira a sollevare dubbi sulla prudenza e l’imparzialità dei giudici milanesi.

La vicenda di Zewei Xu incrocia quindi questioni di diritto internazionale, sicurezza nazionale, responsabilità digitale e tutela dei diritti fondamentali.

Il caso solleva interrogativi sulla legittimità delle richieste di estradizione, sul rischio di strumentalizzazione politica dei procedimenti giudiziari e sulla necessità di garantire un giusto processo anche per coloro che sono accusati di crimini informatici transnazionali.

La detenzione prolungata dell’ingegnere cinese, in attesa di una decisione definitiva sulla sua estradizione, continua ad alimentare un clima di incertezza e a generare tensioni tra Italia e Stati Uniti.