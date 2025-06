Castellanza: Violenza, Daspo e Baby Gang, indagini in corso

Castellanza, dinamiche di sottocultura giovanile e escalation di violenza: Daspo e indagini a carico dell’entourage di Baby GangUn episodio di violenza inaspettata ha scosso la tranquilla Castellanza, portando alla luce dinamiche complesse che gravano sulle sottoculture giovanili e sulla gestione degli spazi di aggregazione. Due individui, entrambi con precedenti noti alle forze dell’ordine e legati all’ambiente del trapper Baby Gang, sono stati colpiti da provvedimento di Daspo dal Questore di Varese, in seguito a una sparatoria avvenuta fuori dalla discoteca Ritual il 31 maggio scorso.L’evento, inizialmente percepito come un semplice episodio di microcriminalità, si rivela più complesso, intrecciandosi con le logiche di appartenenza, la competizione e, apparentemente, un sentimento di umiliazione. Le indagini, che hanno visto anche la perquisizione dell’abitazione del trapper Néza, mirano a ricostruire l’intera vicenda, escludendo al momento un coinvolgimento diretto di quest’ultimo nel gesto violento.Secondo le prime ricostruzioni investigative, la sparatoria si configurerebbe come una forma di rappresaglia, una reazione esagerata a un rifiuto di accesso alla discoteca. I buttafuori, riconoscendo i due giovani, avevano preferito evitare potenziali alterchiamenti negando loro l’ingresso. Questa decisione, percepita come un affronto, innescò la decisione di una risposta violenta, concretizzatasi in una sparatoria premeditata.L’anonimato dei responsabili fu mascherato da un passamontagna, tentativo maldestro di eludere le telecamere di sorveglianza e le successive identificazioni. La fuga, pianificata per avvenire a bordo di due veicoli distinti, non ebbe l’effetto sperato: un rapido intervento da parte di due equipaggi dei Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio (Varese) permise di bloccare i responsabili e di recuperare una pistola calibro 5,35 con matricola abrasa, insieme a tre bossoli esplosi rinvenuti sul manto stradale.Al di là del Daspo, provvedimento volto a limitare la libertà di movimento e l’accesso a determinati luoghi, entrambi i giovani sono stati denunciati per detenzione illegale di arma da fuoco e spari in luogo pubblico. L’episodio solleva interrogativi più ampi sulla gestione degli spazi di intrattenimento, la responsabilità sociale degli artisti emergenti e le dinamiche di subcultura che, in alcuni casi, possono sfociare in escalation di violenza. La vicenda, pertanto, non può essere considerata un incidente isolato, ma piuttosto un sintomo di un disagio più profondo, che richiede un’analisi critica e un intervento mirato da parte delle istituzioni e della società civile. L’obiettivo è quello di prevenire il ripetersi di simili episodi e di offrire ai giovani alternative costruttive, lontano dalla logica della sopraffazione e dell’illegalità.