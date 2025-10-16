Cervia, perquisizione choc: armi e chiavi legate all’omicidio Genini

Nel cuore di Cervia, la quiete apparente di un’abitazione si è infranta sotto il peso di un’indagine giudiziaria complessa e angosciante, strettamente legata al tragico omicidio di Pamela Genini.

La perquisizione, condotta con meticolosa attenzione da parte delle forze dell’ordine, ha portato al sequestro di un arsenale inquietante, che getta luce su una possibile escalation di comportamenti ossessivi e premeditati.

Gli inquirenti, sotto la direzione della Procura di Milano, guidata dall’aggiunto Letizia Mannella e dalla procuratrice Alessia Menegazzo, hanno documentato con precisione il ritrovamento di una collezione di armi bianche, una vetrina raccapiente di coltelli di varia dimensione, inclusi ‘cutter’ e coltelli a serramanico, oggetti che presentano un’inquietante somiglianza con lo strumento presuntamente utilizzato per compiere il gesto fatale che ha strappato la giovane Pamela alla vita.

A questo si aggiungono quattro o cinque pistole scacciacani, elementi che suggeriscono una preparazione logistica di non indifferenza e un potenziale interesse per la sfera della sicurezza, o, più probabilmente, per la simulazione di essa.

L’elemento più preoccupante e che desta particolare interesse investigativo riguarda il ritrovamento di chiavi.

Queste, per la loro configurazione, presentano una somiglianza sospetta con quelle che avrebbero potuto consentire l’accesso all’abitazione della vittima, Pamela Genini, 29 anni.

Le indagini hanno accertato che il soggetto, Gianluca Soncin, 52 anni, aveva precedentemente effettuato una copia di queste chiavi, circostanza che ha facilitato la sua intrusione nell’appartamento della giovane donna pochi giorni prima del decesso.

L’autenticità di queste chiavi sequestrate, ovvero se si tratti di una copia ulteriore rispetto a quella già in possesso dell’indagato, è attualmente oggetto di approfondite verifiche tecniche e comparazioni.

Il sequestro di queste chiavi rappresenta un indizio cruciale nel ricostruire la dinamica degli eventi e nell’accertare il ruolo di Soncin nel contesto di questa tragica vicenda.

Oltre all’aspetto puramente materiale, il ritrovamento di questo tipo di oggetti solleva interrogativi profondi sulla psiche dell’indagato e sul percorso che lo ha condotto a compiere, o a tentare, un gesto così drammatico.

Il verbale di sequestro, depositato negli atti dell’indagine, rappresenta un tassello fondamentale per la ricostruzione della verità e per l’applicazione della giustizia.

La Procura, con la collaborazione delle forze dell’ordine, continuerà ad approfondire ogni elemento, al fine di fare luce su questa vicenda e di assicurare alla giustizia i responsabili di un gesto che ha sconvolto l’intera comunità.