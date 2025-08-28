Chiusa la Forra: Preoccupazioni per la Stabilità del Versante

La strada della Forra, iconico tracciato che serpeggia tra le rocce a strapiombo sul lago di Garda, nel cuore del Bresciano, è stata temporaneamente interrotta a seguito di un’ordinanza precauzionale disposta dalle autorità provinciali in collaborazione con geologi e tecnici specializzati.

La decisione, dettata da una crescente preoccupazione per la stabilità del versante, giunge in seguito all’emissione di un’allerta idrogeologica di livello elevato da parte della Regione Lombardia, testimonianza di un quadro meteorologico particolarmente avverso.

La Forra, più che una semplice strada, rappresenta un’opera ingegneristica complessa, incastonata in un contesto geologico fragile e dinamico.

La sua costruzione, seppur affascinante, ha inevitabilmente alterato l’equilibrio naturale del pendio, rendendolo vulnerabile agli eventi atmosferici intensi.

Le precipitazioni, aggravate dagli effetti del cambiamento climatico che intensificano gli eventi estremi, saturano il terreno, riducendo la resistenza del sottosuolo e aumentando il rischio di frane e distacchi di massi.

La chiusura, che interessa l’arteria in entrambe le direzioni, preclude l’accesso a Tremosine, un comune noto per il suo paesaggio mozzafiato e le sue tradizioni secolari.

Sebbene la strada fosse già stata oggetto di interventi di messa in sicurezza in passato, i monitoraggi attuali indicano un livello di preoccupazione che impone una sospensione immediata della circolazione, per tutelare la sicurezza di potenziali utenti e residenti.

L’ordinanza prevede un sopralluogo tecnico approfondito, condotto da un team multidisciplinare di esperti, che valuterà le condizioni del versante, analizzando la saturazione del terreno, la presenza di infiltrazioni e la stabilità delle pareti rocciose.

L’utilizzo di strumentazione geologica avanzata, come sistemi di monitoraggio sismico e piezometrico, consentirà di raccogliere dati precisi e di modellare il comportamento del pendio.

La riapertura della strada dipenderà dall’esito di questo sopralluogo e dalla verifica della stabilità del versante.

Potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi di consolidamento, che potrebbero includere opere di drenaggio, barriere di contenimento e, in casi estremi, la realizzazione di opere di scavo.

L’evento solleva, inoltre, una riflessione più ampia sulla gestione del territorio in aree montane, caratterizzate da una elevata fragilità idrogeologica e da una crescente esposizione agli eventi atmosferici estremi.

La necessità di investimenti in infrastrutture resilienti, di sistemi di monitoraggio avanzati e di politiche di prevenzione del rischio è sempre più urgente per garantire la sicurezza delle comunità e la conservazione del patrimonio naturale e culturale di questi territori.

La Forra, in questo senso, diventa un simbolo della sfida che l’uomo deve affrontare nel tentativo di convivere con la potenza della natura.