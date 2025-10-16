Città virtuose: Austin e altre premiate al Milan Pact Awards

Le città di Austin (USA), Jericho (Palestina), Medellin (Colombia), Ouagadougou (Burkina Faso), Seoul (Corea del Sud) e Vantaa (Finlandia) si sono distinte a livello globale, conquistando i prestigiosi Milan Pact Awards 2025.

La vittoria, frutto di un processo selettivo che ha esaminato oltre trecento candidature, sottolinea l’impegno crescente delle municipalità nel perseguire sistemi alimentari resilienti e inclusivi.

Il Milan Pact, nato dall’iniziativa pionieristica del Comune di Milano e di Fondazione Cariplo, con il contributo cruciale dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), rappresenta un modello di governance urbana orientato alla trasformazione profonda dei sistemi alimentari.

Più che un semplice premio, il Pact è un catalizzatore di cambiamento, volto a riconoscere e amplificare le voci dei sindaci che si fanno promotori di politiche alimentari urbane all’avanguardia.

L’obiettivo primario è favorire un dialogo costruttivo e uno scambio di esperienze tra le città, creando una rete globale di innovazione e collaborazione.

Dal suo avvio nel 2016, l’iniziativa ha raccolto un patrimonio inestimabile di oltre novecento “buone pratiche”, un archivio senza precedenti a livello mondiale che documenta la crescente consapevolezza e l’impegno delle città nella gestione sostenibile delle risorse alimentari.

Questo archivio non è solo una raccolta di esempi virtuosi, ma una risorsa strategica per l’apprendimento reciproco e per l’identificazione di soluzioni replicabili in contesti urbani differenti.

La cerimonia di premiazione, tenutasi presso il Piccolo Teatro Studio Melato a Milano, ha visto la partecipazione di Anna Scavuzzo, vicesindaco con delega alla Food Policy, Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo, e Lanfranco Li Cauli, direttore generale del Piccolo Teatro.

La presenza di figure istituzionali di tale rilievo testimonia l’importanza strategica che le politiche alimentari urbane assumono nel panorama contemporaneo, sottolineando la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga attori pubblici, privati e della società civile per affrontare le sfide legate alla sicurezza alimentare, alla salute pubblica, alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale.

Il Milan Pact Awards, in questo contesto, si configura come un segnale di speranza e un invito all’azione per costruire città più resilienti, inclusive e nutrienti per tutti.