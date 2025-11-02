Comasco, frana distrugge chiesa: allarme rischio idrogeologico

L’intensità delle precipitazioni meteorologiche che hanno investito il territorio provinciale comasco nel pomeriggio odierno ha innescato un movimento franoso di notevole entità a monte del Comune di Brienno, situato lungo la sponda orientale del ramo occidentale del Lago di Como.

L’evento, accentuato da un contesto geologico preesistente di vulnerabilità, ha manifestato una dinamica di instabilità profondamente radicata nel versante montuoso.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenute, hanno quantificato la frana come un distacco di fronte roccioso, con la liberazione di due massi di volume considerevole, stimabili in circa 25 metri cubi l’uno.

La traiettoria dei due blocchi è stata segnata da una complessa interazione con la morfologia del terreno e l’impatto con le strutture antropiche.

Il primo masso, in un movimento apparentemente rallentato dalla conformazione del pendio, si è fermato in prossimità del cimitero comunale, evidenziando una potenziale minaccia per un’area di particolare significato emotivo e culturale per la comunità.

Il secondo masso, invece, ha seguito una traiettoria più decisa, culminando nella parziale distruzione di una piccola chiesa sita a valle.

L’impatto ha causato danni strutturali e la dispersione di manufatti di valore storico-religioso.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di recupero di questi beni, affidandoli alle cure del parroco e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di preservare il patrimonio culturale locale.

La zona interessata dall’evento è stata dichiarata ad alto rischio crollo, e sono state implementate misure di sicurezza per impedire l’accesso al transito pedonale, al fine di tutelare l’incolumità pubblica.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla gestione del rischio idrogeologico in aree montane, sottolineando l’importanza di monitoraggio costante, interventi di mitigazione strutturali e piani di emergenza efficaci, capaci di rispondere prontamente a eventi meteorologici estremi e proteggere le comunità vulnerabili.

L’evento, inoltre, offre un’occasione per rivalutare le pratiche di pianificazione territoriale, con un’attenzione particolare alla corretta valutazione della stabilità dei versanti e alla prevenzione di nuove situazioni di pericolo.