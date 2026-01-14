Como, caos al Valduce: arrestato tunisino per atti vandalici e aggressione.

Un episodio di grave disturbo alla tranquillità e al corretto funzionamento dell’Ospedale Valduce di Como ha portato all’arresto di un cittadino tunisino di 38 anni.

L’incidente, verificatosi ieri pomeriggio, ha messo a dura prova il personale sanitario e ha interrotto, seppur temporaneamente, l’accesso delle ambulanze, con potenziali ripercussioni sull’assistenza urgente ai pazienti.

L’uomo, risultato in stato di ebbrezza alcolica e privo di documenti di identificazione validi, ha danneggiato un quadro elettrico essenziale per l’alimentazione di alcune aree dell’ospedale.

Questo atto vandalico, unito alla sua condotta aggressiva, ha ostacolato significativamente le attività del personale medico e infermieristico, già impegnato nella gestione di un carico di lavoro considerevole.

L’intervento del 112 ha portato all’arrivo delle forze dell’ordine, ma la situazione si è rapidamente degenerata.

Il 38enne, in preda ai deliri alcolici, ha reagito con violenza, rivolgendosi agli agenti con minacce verbali e tentativi di aggressione fisica, culminati in calci e pugni.

L’immobilizzazione dell’individuo ha richiesto notevoli sforzi e ha comportato l’utilizzo della forza da parte degli operatori di polizia.

Oltre all’arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, l’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, un reato che incide direttamente sulla capacità di un’istituzione vitale come un ospedale di adempiere alle proprie funzioni.

È stata inoltre contestata l’ipotesi di deturpamento di cose altrui, riferita specificamente al danneggiamento del quadro elettrico, un atto che ha comportato danni materiali e ha potenzialmente compromesso la sicurezza dell’intera struttura.

L’episodio solleva interrogativi complessi riguardanti la gestione della salute mentale, la marginalità sociale e le problematiche legate all’immigrazione irregolare.

La sanzione per ubriachezza molesta, sebbene prevista dalla legge, appare insufficiente a fronte della gravità dei comportamenti messi in atto, che hanno messo a rischio la sicurezza del personale sanitario e la continuità dell’assistenza ai pazienti.

L’evento richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare le strategie di prevenzione e di intervento precoce per individui a rischio, al fine di evitare che situazioni di questo genere si ripetano, preservando la funzionalità e la sicurezza degli ospedali, luoghi dedicati alla cura e alla tutela della salute pubblica.