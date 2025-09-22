Como, emergenza allagamenti: città sott’acqua e traffico bloccato.

L’emergenza meteorologica che ha colpito Como questa mattina ha trasformato il paesaggio urbano in uno scenario di diffusa allagamento, con conseguenze significative per la viabilità e la sicurezza pubblica.

L’intensità delle precipitazioni, concentrate in un lasso di tempo di circa un’ora, ha registrato picchi di 30 millimetri, superando la capacità di deflusso delle infrastrutture idrauliche e provocando un’inversione temporanea della normalità.

Il cuore storico della città è stato duramente colpito, con numerose vie e piazze sommerse dall’acqua, creando un contesto di disagio per residenti e attività commerciali.

L’inondazione ha generato una complessa situazione logistica, rendendo impraticabili percorsi abituali e interrompendo il flusso dei trasporti.

Un evento particolarmente critico è stato la chiusura del tunnel di San Giovanni, fondamentale collegamento situato sotto la stazione ferroviaria centrale.

L’accumulo di fango e detriti, trascinati dalla furia delle acque, ha reso il tunnel inagibile, interrompendo un’arteria vitale per i pendolari e le merci.

Le squadre dei vigili del fuoco sono state immediatamente mobilitate per affrontare l’emergenza, intervenendo in numerosi punti della città per soccorrere persone in difficoltà, evacuare abitazioni e garantire la sicurezza delle aree più vulnerabili.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, testimoniando la professionalità e la prontezza delle forze dell’ordine.

Questo evento sottolinea la crescente vulnerabilità delle aree urbane di fronte a fenomeni meteorologici estremi, amplificata dai cambiamenti climatici e dalla necessità di una pianificazione urbana più attenta alla gestione delle risorse idriche.

La città di Como, situata in una conca circondata da montagne, è particolarmente esposta a questo tipo di rischi, che richiedono interventi strutturali e di manutenzione per migliorare la resilienza del territorio e proteggere la comunità.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di investimenti in infrastrutture idrauliche, sistemi di allerta precoce e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di prevenire future emergenze e tutelare il patrimonio storico, culturale ed economico della città.

La ricostruzione e la riorganizzazione delle aree colpite richiederanno un impegno congiunto di istituzioni, cittadini e imprese, con l’obiettivo di costruire un futuro più sicuro e sostenibile per Como.